22.03.2021

In Aichach-Friedberg gelten neue Regeln, Corona-Inzidenz hoch

Die Inzidenz im Kreis Aichach-Friedberg geht leicht zurück. Warum das bedingt aussagekräftig ist, welche Corona-Regeln nun gelten und wie Impfungen vorangehen.

Von Max Kramer

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg hat seinen zuletzt deutlichen Aufwärtstrend gestoppt, liegt aber weiterhin deutlich über der 50er-Marke. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Montag 83,2 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dies entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Sonntag (86,1). Dennoch ist dieser Wert möglicherweise nur bedingt aussagekräftig: So fällt der Inzidenzwert an den meisten Montagen verhältnismäßig niedrig aus, da es über das Wochenende häufiger zu Verzögerungen in der Meldekette zwischen Gesundheitsamt, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und RKI kommt.

Nach Inzidenz-Anstieg: Neue Corona-Regeln im Landkreis Aichach-Friedberg

Zum Vergleich: Am Montag der Vorwoche hatte der Inzidenzwert bei 40,8 gelegen, nur um kurz darauf in die Höhe zu schießen. Nach Einschätzung des Landratsamts handelt es sich nach wie vor um ein "diffuses Ausbruchsgeschehen" ohne konkrete Ausbruchsherde. Dass sich die Inzidenz zuletzt drei Tage infolge über der 50er-Marke bewegte, hat ab Dienstag Auswirkungen auf die Corona-Regeln. Wie das Landratsamt in einer amtlichen Bekanntmachung bestätigte, gibt es mehrere Änderungen: Einzelhandelsgeschäfte dürfen öffnen, allerdings nur für Kunden nach vorheriger Terminvereinbarung ("Click-and-Meet"). Für einen fest begrenzten Zeitraum und mit Kontaktnachverfolgung darf ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche eintreten.

Auch für den Besuch von Museen, Galerien, zoologischen und botanischen Gärten sowie Gedenkstätten müssen Besucher vorher einen Termin vereinbaren und einer Kontaktnachverfolgung zustimmen. Sport können bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten im Freien gemeinsam treiben, bei Kindern bis 14 Jahren dürfen es maximal 20 Personen sein. Die Kontaktregeln sind von den Neuerungen nicht betroffen. Treffen dürfen sich weiterhin maximal fünf Personen aus zwei Haushalten, Kinder bis 14 Jahre nicht inbegriffen.

AstraZeneca-Stopp verlangsamt Impfungen im Wittelsbacher Land

Unterdessen hat das Landratsamt auch neue Zahlen zum Fortschritt der Corona-Impfungen bekannt gegeben. Demzufolge haben bis zum vergangenen Sonntag insgesamt rund 12.000 Landkreisbewohner ihre erste Impfung bekommen, rund 5630 bereits ihre zweite. In der vergangenen Woche fanden rund 1150 Erst- und 750 Zweitimpfungen statt. Von den rund 9000 Landkreisbewohnern, die über 80 Jahre alt sind, haben 5070 ihre erste und davon 2580 ihre zweite Impfung erhalten.

Mit Stand von Sonntag haben 8,9 Prozent aller Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg die erste Corona-Impfung erhalten – und damit gut ein halbes Prozent weniger als im bayerischen Durchschnitt (9,5 Prozent, Deutschland: 9,0 Prozent). Die Quote der Zweitimpfungen liegt im Wittelsbacher Land bei 4,2 Prozent, in Bayern bei 4,5 Prozent (Deutschland: 4,0 Prozent).

Wie das Landratsamt mitteilt, befinden sich die Impfungen "am Übergang von der ersten in die zweite Priorität". Inzwischen hätten alle Landkreisbewohner der ersten Priorität, die mindestens 80 Jahre alt sind und sich registriert haben, eine Einladung zur Terminvereinbarung bekommen. Personen aus dieser Gruppe, die sich registriert, aber noch keinen Termin erhalten haben, können sich telefonisch an den Betreiber Vitolus wenden (089/244 188 110, Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr).

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach konstant

Die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus ist über das Wochenende leicht zurückgegangen. Wurden dort am vergangenen Freitag sieben positiv getestete Personen stationär behandelt, waren es am Montag sechs. Drei von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach zwei Verdachtsfälle.

Insgesamt sind seit März 2020 3711 Landkreisbewohner positiv getestet worden. Allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 120 - davon 16 in Aichach, 33 in Friedberg, neun in Kissing und elf in Mering. Vier aktuelle Fälle meldet das Landratsamt aus Schulen. Positiv getestet wurden jeweils ein Kind der Realschule Aichach und der Grundschule Inchenhofen sowie zwei Kinder aus separaten Klassen an der Realschule Mering. Mehrere Personen, die engen Kontakt zu den betroffenen Schülern hatten, sind inzwischen in Quarantäne.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen