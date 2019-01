10.01.2019

In Aichach entsteht neuer Wohnraum

Bauausschuss sagt Ja zu Bauantrag und Bauleitplanungen

Größer als vom Bebauungsplan erlaubt will ein Grundstückseigentümer an der Lilienstraße bauen. Deshalb hat er eine Änderung des Bebauungsplans beantragt. Erlaubt sind bislang im Umgriff des Bebauungsplans „Zwischen der Oskar-von-Miller-Straße und der Theodor-Heuss-Straße“ Häuser mit zwei Vollgeschossen und Satteldach. Der Grundstückseigentümer will ein Gebäude mit drei Vollgeschossen bauen, wobei die dritte Etage ein Staffelgeschoss mit einem Flachdach oder einem flachgeneigten Pultdach sein soll. Das Gebäude wäre etwa 9,20 Meter hoch.

Wie Helmut Baumann vom Bauamt erläuterte, sind drei Mehrfamilienhäuser an der Lilienstraße zehn Meter hoch. Im Sinne einer maßvollen Nachverdichtung sei die beantragte Bebauung vertretbar. Weil die Zahl der Vollgeschosse und die Dachform aber Grundzüge der Planung sind, sind Befreiungen von diesen Festsetzungen nicht möglich; der Bebauungsplan muss dafür geändert werden. Der Bauausschuss hatte keine Einwände. Entscheiden muss der Stadtrat.

in Untergriesbach Mit einer Ortsrandsatzung will der Bauausschuss ein Wohnhaus in Untergriesbach in zweiter Reihe an der Harthofstraße ermöglichen. Einer Bauvoranfrage hatte der Ausschuss bereits im Mai 2016 zugestimmt, in der Annahme, das Grundstück zähle zum Innenbereich. Das Landratsamt als Genehmigungsbehörde aber betrachtet die Fläche als baurechtlichen Außenbereich. Damit wird auf weiteren Grundstücken Bauen in zweiter Reihe möglich.

Zwei Wohnungen gibt es bereits in einem Haus am Bruderhof in Aichach, das saniert wird. Im Zuge der Arbeiten soll im Dachgeschoss eine dritte Wohnung mit knapp 60 Quadratmetern entstehen. Der Bauausschuss hatte keine Einwände. Den dafür erforderlichen weiteren Stellplatz, der nicht auf dem Grundstück nachgewiesen werden kann, darf der Eigentümer ablösen. (bac)

