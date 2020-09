vor 26 Min.

In Aichach gibt es Deutschlands erste automatische Waschanlage für Fahrräder

Christine Lochner zeigt, wie die automatische Fahrradwaschanlage funktioniert, die vor ihrem Geschäft an der Augsburger Straße in Aichach steht.

Plus In Aichach steht seit Kurzem eine Waschanlage für Fahrräder. Es handelt sich um einen Prototypen aus Italien. In höchstens zehn Minuten ist das Radl sauber.

Von Gerlinde Drexler

Innerhalb weniger Minuten ist das Fahrrad in der Waschanlage sauber. Seit Ende Juli hat Fahrrad Lochner in der Augsburger Straße in Aichach eine automatische Fahrradwaschanlage vor dem Geschäft stehen. Inhaberin Christina Lochner und ihr Freund Thomas Triltsch haben sie zusammen mit dem italienischen Hersteller Tecno Lazzeri entwickelt. Es ist die erste Anlage dieser Art, die in Deutschland und Österreich steht. Wie funktioniert sie? Wir haben die Waschanlage besucht.

Dreck am Fahrrad? In einer Waschanlage in Aichach wird der automatisch entfernt. Bild: Christoph Bayer, dpa (Symbolfoto)

Der Gedanke, eine Waschanlage für Fahrräder aufzustellen, beschäftigt die beiden schon länger. Bisher hatten sie jedoch noch kein Modell gesehen, das ihren Vorstellungen entsprach. Das änderte sich, als sie auf die Waschanlage der Firma Tecno Lazzeri im italienischen Bormio, einer Rennradhochburg nahe dem Stilfser Joch, stießen.

Inhaber entwickeln mit dem Hersteller Aichacher Prototyp

Einziges Handicap: Die Anlage der Italiener war für Rennräder und Mountainbikes ausgelegt. Sie war zu klein, um zum Beispiel City-Räder darin zu waschen. Das Paar setzte sich mit dem Hersteller zusammen, und gemeinsam entwickelten sie den Prototyp, der jetzt in Aichach steht. Er ist etwas länger als das ursprüngliche Modell und arbeitet mit einem Düsensystem.

Die Handhabung ist einfach. Das Fahrrad wird auf eine Plattform geschoben, die Räder in einer Halterung fixiert. Nutzer können zwischen verschiedenen Waschprogrammen wählen, die zwischen rund vier und zehn Minuten dauern. Ist das Programm gewählt, schließt sich die Plattform, und das Fahrrad ist in der Waschkammer. Über eine Glasscheibe kann man den Waschvorgang verfolgen. Wie bei einer Autowaschanlage auch werden das Schmutzwasser aufgefangen und das Öl abgeschieden.

Aichacher Fahrrad-Waschanlage schont die Einzelteile der Räder

Das Besondere an dem Modell mit dem Namen Bike Wash ist, dass das Düsensystem permanent in Bewegung ist und die Einzelteile des Fahrrades dadurch geschont werden. Christina Lochner erklärt: „Wir machen alles über die Temperatur des Wassers und das Reinigungsmittel.“

Momentan läuft die Anlage nur während der Öffnungszeiten des Fahrradgeschäftes in der Augsburger Straße. In absehbarer Zeit soll sie jedoch als Selbstbedienungsanlage sieben Tage die Woche täglich von 8 bis 20 Uhr genutzt werden können.

