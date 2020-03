vor 41 Min.

In Aichach gibt es eine neue Beratungsstelle für Zuwanderer

In der frisch sanierten Heimatstube der Sudetendeutschen Landsmannschaft gibt es eine Beratungsstelle für Zuwanderer. Am 14. März können alle vorbeischauen.

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) schaut mit Freude dem Abschluss ihres seit Jahren größten Vorhabens entgegen. In mühevoller Kleinarbeit, verbunden mit hohem finanziellem Aufwand, haben freiwillige Helfer des Vereins ihre in die Jahre gekommene Heimatstube von Grund auf saniert. Dabei galt es nicht nur, dem ehemaligen Klassenzimmer in der alten Mädchenschule an der Martinstraße in Aichach einen modernen Anstrich zu geben. Auch die vorhandenen Bücher, Unterlagen und Gegenstände wurden gesichtet, bewertet und neu geordnet. Stolz sei man, so SL-Ortsobmann Gert-Peter Schwank, auf die „kleine, aber feine Bücherei“, in der zu vielen Regionen und Heimatorten Literatur zu finden ist.

Im April 1982 hatte der Aichacher Stadtrat grünes Licht für die Errichtung der Heimatstube gegeben. Mit dem Beschluss stellte man den Sudetendeutschen einen Ort zur Verfügung, an dem gerettete Kulturgüter gesammelt und ost- und sudetendeutsches Brauchtum gepflegt werden konnten. Insbesondere durch die Anton-Günther-Gesangsgruppe wurde der Raum in der Folgezeit intensiv genutzt.

Die Stadt Aichach als zuverlässiger Partner

Bereits seit 1977 hatte die Ortsgruppe zuvor in der Martinstraße 15 provisorisch eine erste Heimstätte gefunden. Bekräftigt hat der Stadtrat die weitere Überlassung der Heimatstube im Frühsommer 2019 mit einem entsprechenden Beschluss. SL-Ortsobmann Schwank unterstreicht: „Die Stadt und insbesondere Bürgermeister Klaus Habermann waren absolut konstruktive und zuverlässige Partner.“

Das bedeutet "sudetendeutsch" 1 / 3 Zurück Vorwärts Als Sudetendeutsche werden die ehemaligen deutschsprachigen Einwohner des Sudetenlandes bezeichnet. Die Bezeichnung leitet sich von dem rund 330 Kilometer langen Gebirgszug der Sudeten ab, der sich durch Böhmen, Mähren und Schlesien zieht.

Der Name "Sudetendeutsch" setzte sich im 20. Jahrhundert als Sammelbegriff für die rund drei Millionen Deutschen in der früheren Tschechoslowakei durch. Ihre Vorfahren waren im 12. und 13. Jahrhundert aus dem heutigen Bayern, aus Sachsen, Schlesien und Österreich in die Grenzgebiete Böhmens und Mährens eingewandert.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Sudetendeutschen aus ihrer Heimat vertrieben, viele fanden in Bayern ein neues Zuhause. Der Freistaat hatte dann offiziell die Schirmherrschaft für die Volksgruppe übernommen. Seitdem gelten die Sudetendeutschen als vierter Stamm Bayerns nach den Altbayern, Franken und Schwaben. (dpa)

Möglich wurde die Inangriffnahme des Projekts nicht zuletzt durch eine Kooperationsvereinbarung mit dem Landesverband des Bundes der Vertriebenen (BdV). Dieser betreibt seit Herbst in der Einrichtung auch eine Migrationsberatungsstelle für erwachsene Zuwanderer (MBE), die sich großer Nachfrage erfreut. Die MBE-Stelle in Aichach ist die dritte ihrer Art, die der Vertriebenendachverband im Freistaat betreibt. Sie ist eine Informations- und Beratungseinheit für Zugewanderte mit gesichertem Aufenthaltsstatus und hilft bei der Vermittlung von Integrations- und Alphabetisierungskursen.

Beratungsstelle für Spätaussiedler und Zuwanderer aus Krisenländern

Leiterin ist die Pädagogin Julia Deibel. Ihre Kunden seien vor allem deutsche Spätaussiedler und Zuwanderer aus Krisenländern, sagt sie. Diese finden vor allem in den ersten drei Jahren nach der Einreise nach Deutschland Rat und Hilfe. Auch Teilnehmer von Integrationskursen und Migranten, die sich in prekären Lebenssituationen befinden, haben hier einen Ansprechpartner. Die Beratungsstelle wird überwiegend durch das Bundesministerium des Inneren finanziert, der BdV leistet allerdings einen beträchtlichen Eigenanteil.

Die Beratungsstellen sind Teil eines Kooperationsprojekts verschiedener Trägervereine, die sich in Bayern für die Integration von Zuwanderern engagieren. Hierzu zählen die Arbeiterwohlfahrt, das Bayerische Rote Kreuz, die Israelitische Kultusgemeinde, der Paritätische Wohlfahrtsverband, die Innere Mission, die Caritas und die Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Sie alle arbeiten eng mit den Jobcentern der Region und den Ausländerämtern der Kommunen zusammen.

Festakt in Aichach am Freitag, 13. März

Mit einem Festakt werden am Freitag, 13. März, die Einrichtungen ihren Bestimmungen übergeben. Stadtpfarrer Herbert Gugler und sein evangelischer Amtsbruder Winfried Stahl werden den kirchlichen Segen spenden, Bürgermeister Klaus Habermann spricht ein Grußwort. Am Samstag, 14. März, haben Mitglieder und Interessierte von 14 bis 16 Uhr Gelegenheit, im Rahmen eines „Tages der offenen Tür“ die Einrichtung zu besuchen. (AZ)

