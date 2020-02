vor 6 Min.

In Aichach lassen sich die Dinos streicheln

Eine Dino-Show war im Pfarrzentrum in Aichach geboten.

Bei einer Show in Aichach sind lebensgroße Dinosaurier-Figuren zu betrachten. Eine davon ist der Star auf der Bühne.

Urzeitriesen hautnah erleben – das konnten viele Kinder bei einer 80-minütigen Mitmachshow im Aichacher Pfarrzentrum. Die voll beweglichen, computergesteuerten, kleinen und großen Saurier sorgten dort für eine urzeitliche Atmosphäre.

Zu sehen gab es unter anderem die Geburt eines Dino-Babys, das live auf der Bühne aus einem gigantischen Ei schlüpfte, und den größten Räuber der Urzeit – den Tyrannosaurus Rex, kurz T-Rex. Der war zwar spektakulär anzusehen, aber freilich nicht bissig: Die Kinder durften den Riesen sogar anzufassen. Wer besonders mutig war, konnte die Hand in den riesigen Schlund der Urzeiträuber stecken, die Dino-Figuren streicheln oder auf ihnen reiten. Ganz wohl war so manchen Akteur sichtlich nicht, als er seine Hand in den Schlund der Giganten streckte.

Dino-Show in Aichach: Auch Erwachsene haben Spaß

Die Dino-Show lockte nicht nur viele Kinder in den Saal. Auch Erwachsene waren von den Riesenechsen begeistert. Paläontologische Geschichten und ein besonderes Bühnenequipment rundeten die urzeitliche Stimmung der Schau in Aichach ab. (ech)

