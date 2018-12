10:00 Uhr

In Griesbeckerzell funkt’s noch immer nicht

Im Aichacher Stadtteil gibt es nach wie vor kein schnelles Internet und kein Handynetz. Das hätte sich längst ändern sollen. Wo es hakt und wann es soweit ist.

Von Christoph Lotter

Schnelles Internet, Handyempfang? Eigentlich Standard in der heutigen Zeit. Die Anwohner in Griesbeckerzell hingegen leben aktuell noch immer im vergangenen Jahrhundert, zumindest datentechnisch. Das hätte sich wie berichtet ursprünglich Mitte dieses Jahres ändern sollen. Doch Glasfaseranschluss und Mobilfunk lassen weiterhin auf sich warten.

Das ärgert Stadtrat Klaus Beis (Freie Wähler Gemeinschaft) gewaltig: „Das ganze Unterfangen erinnert schon fast an den Berliner Flughafen.“ Er kritisiert neben der Verzögerung durch die Telekom vor allem die Informationspolitik der Stadt: „Die Bürger und auch wir Stadträte werden in keiner Weise darüber informiert und müssen uns immer wieder dem Unmut der Bürger stellen.“ Vor über zwei Jahren beauftragte die Stadt Aichach die Telekom mit dem Breitbandausbau für Griesbeckerzell. An den Glasfaserausbau ist auch die Mobilfunkversorgung gekoppelt. Seitdem wurde fleißig geplant und auch schon gebaut – allerdings deutlich langsamer als zunächst angenommen. Ursprünglich gab die Telekom als Ziel der Fertigstellung November 2017 an. Doch der Zeitplan war schnell überholt. Wie berichtet, hatte die Telekom mit der großen Beteiligung der Kommunen am Förderprogramm und der Vielzahl der Zuschläge zu kämpfen. Die Inbetriebnahme wurde deshalb zeitlich auf Juni 2018 korrigiert.

Mobilfunk dauert noch

Doch auch daraus wurde nichts. Über fünf Monate ist das Projekt derzeit gegenüber dem neuen Plan der Telekom in Verzug. Gerhard Wintermayr, der Fachmann im Rathaus, wagt nun erneut eine Prognose: „Das Internet kommt wohl Ende dieses Jahres, anschließend ist auch der Mobilfunk möglich.“ Bis es in Griesbeckerzell auch Handyempfang gibt, wird es aber noch etwas länger dauern, berichtet Wintermayr: „Wir rechnen mit März.“

Dass der erste geplante Termin nicht geklappt hat, damit hat er gerechnet, sagt Wintermayr: „Aber dass es so lange dauert, haben wir nicht erwartet.“ Für den Unmut der Bürger äußert der Breitbandpate der Stadt Verständnis: „Das ist natürlich für die Bürger, aber auch für uns ein Ärgernis. Ich kann den Unmut verstehen, aber wir können da nichts machen.“ Der Grund für die andauernden Verzögerungen liege bei der Telekom, so Wintermayr.

Förderbescheid läuft zum Jahresende aus

Das Unternehmen selbst gibt trotz mehrfacher Anfragen der Aichacher Nachrichten nur sehr allgemeine Erklärungen: „Uns fehlen seit längerer Zeit die Kapazitäten im Tiefbau. Der Breitbandausbau stößt deshalb bundesweit an seine Grenzen.“ Als Gründe führt die Telekom die steigende Zahl an Anfragen von Städten und Gemeinden in den vergangenen Jahren bezüglich des Breitbandausbaus an: „Es gab eine regelrechte Welle an Anfragen.“ Das Unternehmen müsse deshalb Unterstützung von ausländischen Firmen einholen, erklärt der Pressesprecher: „Die arbeiten ganz anders als die Firmen von hier und müssen sich erst an die hohen Standards in Deutschland gewöhnen. Deshalb dauert alles etwas länger.“

Dieser Umstand ist auch Wintermayr bekannt, denn die Verzögerungen hätten theoretisch auch drastische finanzielle Folgen für die Stadt bedeuten können. Während die Telekom den Mobilfunkausbau selbst finanziert, beträgt der Anteil der Stadt für den Glasfaserausbau 162000 Euro. Der Rest, knapp 522000 Euro, wird vom Freistaat gefördert. Dieser Förderbescheid endet allerdings am 31. Dezember dieses Jahres. Deshalb hat die Stadt ihn bis 30. September 2019 verlängern lassen – normalerweise kein leichtes Unterfangen, so Wintermayr: „Die Regierung war diesbezüglich sehr großzügig – auch weil die Problematik allgemein bekannt ist und die Situation bei uns keinen Einzelfall darstellt. Das ist landauf, landab ein bekanntes Problem.“

