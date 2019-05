vor 21 Min.

In Inchenhofen gibt‘s wieder einen Maibaum - nach 29 Jahren

Auf dem Inchenhofener Marktplatz steht nun nach 29 Jahren wieder ein Maibaum. Für die Initiatoren gibt es dafür von den Inchenhofenern viel Applaus.

Von Sandra Schweizer

Die junge Generation der Leahada Maibaumbuam hat es tatsächlich geschafft: Nach 29 Jahren schmückt wieder ein Maibaum den Inchenhofener Marktplatz. In den bayerischen Farben Weiß und Blau und 26,5 Meter hoch, ragt das gute Stück gegenüber der Wallfahrtskirche St. Leonhard in die Höhe. Liebevoll verziert und geschmückt ist der Baum mit dem Scheyrer Kreuz an der Spitze, Schildern der Ortsvereine und der ortsansässigen Firmen.

Am Baum ist ein Schild angebracht: „Nach 29 Jahr, unglaublich aber wahr, steh ich nun hier, zu Leahad’s Zier. Von Jung und Alt erstellt, damit der Markt zusammenhält“. Unterstützung bekamen die Maibaumbuam zur Vorbereitung des Festes von rund 30 fleißigen Helfern. Bereits um 9 Uhr am Morgen wurde der Maibaum mit einem Pferdegespann und musikalisch begleitet von den Kühbacher Blech-blos’n vom ehemaligen Lagerhaus auf den Marktplatz gezogen. Vorsitzender Benedikt Kunz begrüßte die Zuschauer. Die jungen Burschen dürften zu Recht stolz auf sich sein, sagte er. Sie hätten in den vergangenen Jahren großen Kampfgeist bewiesen, um das bayerische Brauchtum nach Leahad zurückzuholen.

In den Jahren 1982 bis 1990 standen am Marktplatz vor der Feuerwehr Maibäume. Der Tradition wurde jedoch durch den Orkan Wiebke 1990 ein jähes Ende gesetzt. Bei dem Sturm fiel der Baum auf die Kreisstraße und die Kirchenmauer. Schaden entstand lediglich am Baum selbst und zwar an den Schildern und Motiven. Seit diesem Zeitpunkt wurden nur noch regelmäßig Maibäume im Ortsteil Taxberg aufgestellt.

Nach dem Gottesdienst segnete Dekan Stefan Gast den neuen Inchenhofener Maibaum. Danach wurde dieser mit dem Kran in Stellung gebracht. Bürgermeister Karl Metzger freute sich, dass die Burschen den Brauch in der Gemeinde wieder aufleben lassen. Langanhaltender Applaus war nach der Aufstellung auf dem Marktplatz von vielen kleinen und großen Zuschauern zu hören, die aus dem Umkreis mit ihren Fahrrädern und Autos gekommen waren.

Anschließend herrschte ausgelassene Stimmung im Festzelt beim Mittagessen, Kaffee und Kuchen und Barbetrieb. Immer wieder blieben die Zuschauer am Marktplatz stehen und schauten sich gespannt und bis ins kleinste Detail den neuen Maibaum an.

