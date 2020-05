12:00 Uhr

In Inchenhofen kommt es zur Kampfabstimmung um Zweiten Bürgermeister

Plus In der ersten Sitzung des neuen Marktgemeinderats von Kühbach wurde unter anderem der Stellvertreter von Bürgermeister Anton Schoder ernannt.

Von Johann Eibl

In der Kommunalpolitik von Inchenhofen hat eine neue Zeitrechnung begonnen. Anton Schoder löste als Erster Bürgermeister Karl Metzger ab, der 24 Jahre lang dieses Amt ausgefüllt hat. Am Dienstag leitete Schoder, im Hauptamt tätig, erstmalig eine Sitzung des Marktgemeinderats, dem insgesamt acht neue Personen angehören. Dazu waren an die 30 Bürger in die Turnhalle der Schule gekommen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Robert Müller, das älteste Mitglied in der Runde, nahm Schoder den Amtseid ab, der danach das Gleiche bei den sieben neuen Marktgemeinderäten tat: Maria Posch, Ludolf Karletshofer (beide ÖDP), Alexander Christl, Walter Freier, Christopher Grimm ( CSU/ Freie Wähler), Claus Trott und Martin Arzberger (Bürgerwille ‘84 Inchenhofen). Bürgermeister Anton Schoder wünscht sich respektvollen Umgang Zum Auftakt wünschte sich Anton Schoder einen respektvollen Umgang. Man sollte nach einer Sitzung noch in der Lage sein, sich in der Wirtschaft zusammenzusetzen und vielleicht eine Halbe Bier zu trinken. Wichtig war ihm zudem, dass die Ratsmitglieder nicht aufgeteilt nach ihren Listen Platz nahmen. Die Tagesordnung in einer konstituierenden Sitzung ist stets von vielen formellen Aufgaben geprägt: Wer vertritt die Kommune in welchen Ausschüssen oder anderen Gremien? Eine wichtige Frage löste eine kontroverse Debatte aus. Für das Amt des Zweiten Bürgermeisters gab es zwei Bewerber. Als Bürgermeistervertreter schlug Claus Trott Maria Posch vor. Georg Heinrich plädierte für Hans Schweizer (beide CSU/Freie Wähler): „Der Toni ist neu, der braucht einen Zweiten Bürgermeister, der Erfahrung hat, der ständig verfügbar ist. Der kennt Leahad, der kennt alles.“ Maria Posch hatte eine schriftliche Stellungnahme zu ihrer Kandidatur vorbereitet. Maria Posch verlangt in Inchenhofen frischen Wind Sie sprach von einer Weichenstellung, um ein neues Miteinander zu signalisieren. Außerdem verwies die Mutter von drei Kindern darauf, dass sie auch dem Kreistag angehört. Klaus Strobl (CSU/Freie Wähler) wollte von Posch wissen, was sie denn bei der Kläranlage und beim Kindergarten anders gemacht hätte. Posch verlangte frischen Wind. Hans Schweizer bleibt Vertreter des Bürgermeisters. Bild: Erich Echter In einer Kampfabstimmung entfielen neun Stimmen auf Schweizer, der damit Vertreter des Gemeindechefs bleibt, und fünf auf Maria Posch, die sich vor zwei Monaten vergebens um das Amt der Ersten Bürgermeisterin beworben hatte. Ein weiterer Stimmzettel in der geheimen Wahl war ungültig. Schoder, der wie sein Vertreter Schweizer dem Bündnis CSU/Freie Wähler angehört, das über neun Stimmen verfügt, sagte: „Mir ist wichtig, dass wir unsere Zusammenarbeit nicht an dieser einen Entscheidung festmachen.“ Einen Dritten Bürgermeister gibt es nicht mehr. Die Geschäftsordnung soll erst in einigen Wochen beschlossen werden, wenn sie in aktualisierter Form vorliegt. Und mit 12:3 Stimmen fiel die Entscheidung gegen einen Bauausschuss. Lorenz Nefzger (Bürgerwille) hatte den Antrag gestellt. Ausschüsse und Beauftragte Rechnungsprüfungsausschuss: Vorsitzender Klaus Strobl (Vertreter Walter Freier) sowie Andrea Schmidberger (Dr. Georg Heinrich), Wolfgang Mokosch (Claus Trott) und Ludolf Karletshofer (Maria Posch). Feldwegeausschuss: Vorsitzender Anton Schoder sowie Alexander Christl (Robert Müller), Christopher Grimm (Walter Freier), Martin Arzberger (Lorenz Nefzger) und Maria Posch (Ludolf Karletshofer). Verbandsräte in der Magnusgruppe: Anton Schoder (Hans Schweizer) sowie Robert Müller (Christopher Grimm). Verbandsräte im Kläranlagenzweckverband Paartal: Anton Schoder (Dr. Georg Heinrich), Robert Müller (Klaus Strobl), Hans Schweizer (Christopher Grimm), Lorenz Nefzger (Wolfgang Mokosch) und Ludolf Karletshofer (Maria Posch). Verbandsräte im Schulverband Hollenbach: Anton Schoder (Maria Posch). Eheschließungsstandesbeamter: Anton Schoder. Jugendbeauftragter: Diese Entscheidung wurde vertagt. (jeb) Lesen Sie auch: Trinkwasser mit Fäkalkeimen belastet: Todtenweiser müssen abkochen

Nach Tod eines Bewohners im AWO-Heim: Angehörige schaltet Polizei ein

Von dem Tornado bleibt nicht nur Schlechtes in Erinnerung

Themen folgen