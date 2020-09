vor 18 Min.

In Inchenhofen und Adelzhausen gibt's Frischbeton für Zuhause

Plus Zwei Unternehmen in Inchenhofen und in Adelzhausen bieten „Beton to go“ an. Damit können Projekte im eigenen Garten schnell umgesetzt werden.

Von Johann Eibl

Dass die Corona-Pandemie unser Leben ganz gravierend verändert und nicht selten auch beeinträchtigt hat, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Hin und wieder aber hat dieses Virus auch einen positiven Aspekt. In Inchenhofen und in Adelzhausen bieten Unternehmen Beton in kleinen Mengen an und freuen sich gerade in diesen Monaten über steigende Nachfrage. Viele Menschen nutzen die Zeit zu Hause eben nicht nur zum Aufräumen in ihren Kellern, sondern auch dazu, um ihrem Garten ein neues Gesicht zu verpassen.

"Beton to go" gibt's in Inchenhofen

Michael Wittmann betreibt das Geschäft mit dem Beton in der Sainbacher Straße in Inchenhofen zusammen mit seinem gleichnamigen Vater und bei Bedarf auch mit seinem Bruder gewissermaßen im Nebenerwerb: „Ich arbeite 30 Stunden die Woche im Bauhof im Hagenauer Forst.“ In Leahad bietet der 35-Jährige nicht nur „Beton to go“ an, sondern auch große Fertigteile, etwa L-Steine, deren Form an den entsprechenden Buchstaben erinnert.

Um Kies, Zement und Wasser binnen weniger Minuten zum wichtigen Baustoff zu vermischen, nutzt man in Inchenhofen einen Teleskoplader, der gebraucht erworben wurde. Ein neues Gerät würde komplett ausgestattet 100.000 Euro kosten. Vorne ist eine große Schaufel angebracht, die als Mischmaschine dient. Wenn der Kunde es wünscht, wird der Beton auch bei ihm zu Hause zubereitet. Ansonsten können die Bauherren das Material abholen, um beispielsweise im heimischen Garten einen Pool zu errichten.

Die Kunden kommen nicht nur aus dieser Gemeinde, sondern nehmen auch größere Fahrten in Kauf, etwa von Aresing (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) her. Sie dürfen Wannen mit einem Volumen von 200 Litern zum Transport ausleihen. Wittmann versichert: „Die Restmenge kann man wieder bringen.“ Was noch für dieses kleine Unternehmen spricht: Hier wird die Ware auch am Samstag geliefert. Für den Einsatz des Laders vor Ort werden 62 Euro pro Stunde in Rechnung gestellt. Vor einigen Wochen wurden gleich sieben Kubikmeter ausgeliefert, diese Menge benötigte der TSV Inchenhofen für seine Flutlichtmasten.

Ein Kfz-Meister bietet jetzt Frischbeton in Adelzhausen an

Im Gewerbepark am nordwestlichen Ortsrand von Adelzhausen hat Konrad Schmaus sein berufliches Zuhause gefunden. Der Meister im Kfz-Technikhandwerk hat sich vor sieben Jahren mit einem Bagger selbstständig gemacht. Zusammen mit 30 Mitarbeitern bietet der 34-Jährige seine Dienste für Abbrucharbeiten und Erdbau an. Seit Juli 2019 kann man bei ihm auch Frischbeton in kleinen Mengen kaufen, beispielsweise für Fundamente bei Pflasterarbeiten oder für einen Gartenzaun. Auch hier gilt die Devise: Entweder holen die Leute die Ware ab oder sie wird ihnen nach Hause geliefert. Der Kubikmeter wird mit 90 Euro berechnet, dazu kommen nach Fahrtkosten. Das Besondere beim Beton von Schmaus ist die Vielzahl der Rezepturen. 23 verschiedene Arten werden hier produziert, je nachdem, was der Kunde gerade wünscht und für seine Vorhaben benötigt. Auf den Preis hat das keine Auswirkung.

Konrad Schmaus wirft einen Blick in seine Betontankstelle. Bild: Johann Eibl

Der einfachste Weg, an dieses Material zu kommen, führt über das Büro des Unternehmens. Dort kann man eine Chipkarte kaufen und danach damit Menge und Sorte an der nur wenige Meter entfernten Betontankstelle der dortigen Maschine in Auftrag geben. Binnen weniger Minuten läuft die zusammen gemischte Ware dann vom Förderband. „Das funktioniert wie eine Biermarke“, meint Schmaus zum Chip und muss dazu lachen.

