vor 40 Min.

In Kühbach gibt es einen dritten Bürgermeisterkandidaten

Plus In Kühbach gibt es einen dritten Bürgermeisterkandidaten. Die Bürgervereinigung Unterbernbach hat angekündigt, ihn Anfang Dezember zu nominieren.

Die Bürgervereinigung Unterbernbach hält am Dienstag, 3. Dezember, ab 19 Uhr im Schützenheim in Unterbernbach ihre Nominierungsversammlung für die Kommunalwahl 2020 ab. Dabei will sie neben den Kandidaten für den Marktgemeinderat auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten nominieren.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Kandidat will seinen Namen vorab nicht bekannt geben Um wen es sich dabei handelt, wollte die Bürgervereinigung auf Nachfrage unserer Redaktion am Sonntag nicht bekannt geben. Der Kandidat wolle seinen Namen vor der Versammlung nicht in der Zeitung lesen, hieß es. Bislang gibt es in der Gemeinde zwei Bürgermeisterkandidaten Bislang haben zwei Kandidaten Interesse angemeldet: Stefan Schneider für die Ortsgruppe Kühbach , die am Donnerstag nominiert sowie Hermann Erbe, der am Freitag von den Freien Wählern Haslangkreit aufgestellt wurde. Amtsinhaber Johann Lotterschmid tritt bekanntermaßen nach 24 Jahren aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl an. (tel-, nsi)

Themen folgen