25.04.2018

In Kühbach hat ein Hotel eröffnet

Schloss-Schmiede ergänzt Ensemble von Bräustüberl und Schloss. In Zimmern gibt’s direkte Bezüge zu Bier

Von Gerlinde Drexler

Die ehemalige Schloss-Schmiede in Kühbach hat eine lange Geschichte. Jetzt ist das sanierte historische Gebäude nicht nur optisch ein Teil des Ensembles Bräustüberl, Schloss und Biergarten. Am vergangenen Samstag eröffneten Umberto Freiherr von Beck-Peccoz und seine Frau Gwendolyn das Hotel „Zur Schloss Schmiede“. Schon in der ersten Woche sind zehn der 14 Zimmer ausgebucht.

Vor knapp einem Jahr hatten die Umbauarbeiten an dem mehrere hundert Jahre alten Gebäude begonnen. Anders als sein Nachbar, das Bräustüberl Zum Peterhof, ist es nicht denkmalgeschützt. Bis in die 1960er-Jahre sei die Schmiede von dem Schlossgut noch genutzt worden, erzählte der Baron. Dann wurden die Räume teilweise vermietet oder standen sogar leer.

Die Sanierung sei aufwendiger gewesen als erwartet, berichtete Gwendolyn Freifrau von Beck-Peccoz. Sie entwarf zusammen mit dem Architekturbüro Koppold das Konzept und hatte die Bauleitung inne. Das Gebäude wurde im Rahmen der Sanierung komplett entkernt. Neue Böden wurden verlegt und der ganze Dachstuhl erneuert.

Betreut – von der Anmeldung über Frühstück oder Zimmerdienst – wird das Hotel vom Pächterpaar des danebenliegenden Bräustüberls Zum Peterhof. Von den insgesamt 14 Zimmern, zwei davon behindertengerecht, sind in jedem Stockwerk sieben untergebracht. Die meisten davon sind Doppelzimmer. Die Zimmer im ersten Stock sind in Blautönen gehalten, die im Erdgeschoss cremefarben. Fotos, auf denen Detailaufnahmen verschiedener Biersorten zu sehen sind, stellen optisch die Verbindung zur Brauerei Kühbach her.

Die Idee, das Thema Brauerei auf diese Art dezent einzubringen, tüftelte die Bauleiterin zusammen mit Marco Beck-Peccoz aus, einem in Mailand lebenden Fotografen und Cousin der Familie. Jedes der 14 Zimmer ist nun einer der 14 Biersorten der Brauerei Kühbach gewidmet. Bis auf eine Ausnahme: „Aus dem alkoholfreien Weizen wurde das Radler“, so die Baronin.

Für die Gemeinde sei das Hotel eine Bereicherung, sagte Bürgermeister Johann Lotterschmid. Er freute sich, dass damit nun fast alle Gebäude im Bereich des Marktplatzes saniert sind: „Das Gebäude vorher habe ich mir schon lange mit einem tränenden Auge angesehen“, sagte er bei der Eröffnung. (drx)

Am Sonntag, 29. April, kann das Hotel „Zur Schloss Schmiede“ in Kühbach zwischen 14 und 17 Uhr besichtigt werden.