vor 22 Min.

In Kühbach hat eine Kardiologische Praxis eröffnet

Plus Mediziner Hartwig Haase praktiziert in den Räumen des früheren Edeka-Marktes. Das Behandlungsspektrum reicht von Ultraschall bis Herzoperationen.

Von Gerlinde Drexler

Direkt am Marktplatz in Kühbach ist die neu eröffnete Kardiologische Praxis Kühbach. Das Behandlungssprektrum von Dr. med. Hartwig Haase reicht von Ultraschall bis zu Herzoperationen. Für letztere arbeitet der 58-jährige Mediziner mit dem Krankenhaus Schrobenhausen zusammen. Auch die Kliniken an der Paar können sich eine Kooperation mit dem Kardiologen vorstellen.

Rund 220 Quadratmeter groß ist die kardiologische Praxis, die in den Räumendes früheren Edeka-Marktes ist. Neben Empfangs- und Wartebereich gibt es drei Behandlungsräume, in denen zum Beispiel ein EKG (Elektrokardiogramm) gemacht oder die Herzleistung bei einem sogenannten Stress-Ultraschall gemessen werden kann. Statt über einen Herzkatheter wird hier die Belastung ähnlich einem Fahrradergometer mittels Ultraschall in einer halbliegenden, seitlich gekippten Position auf einer Liege gemessen.

Bei der Gestaltung der Praxisräume legte Haase Wert darauf, dass die Patienten sich wohl fühlen. Wichtig ist ihm, dass genug Zeit für das Gespräch mit ihnen ist. Die Termine würden entsprechend vergeben, betont der Mediziner.

Kühbach: Der 58-jährige Kardiologe kommt aus Niedersachsen

Der 58-Jährige kommt aus Niedersachsen und studierte nach dem Abitur in Göttingen Medizin. Danach arbeitete er unter anderem an der Uniklinik inGöttingen, dem Klinikum in Detmold, an Krankenhäusern in der Stadt Brandenburgoder in Bocholt. Zwölf Jahre lang war er Chefarzt der kardiologischen Abteilungdes Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Westerwald.

2016 zog es den dreifachen Vater in den Süden. Gemeinsam mit Dr. med. Michael Hammerl hatte er in Friedberg die Gemeinschaftspraxis „Schwerpunktpraxis für Kardiologie“. Inzwischen wohnt Haase in Kühbach und hat dort Anfang Oktober seine eigene Praxis eröffnet. Den Standort zwischen Aichach und Schrobenhausen hat der 58-Jährige bewusst gewählt. In beiden Orten gebe es keine komplette Kardiologie, sagt er. Diese Lücke will Haase schließen.

Kliniken an der Paar sehen die neue Praxis nicht als Konkurrenz

Im Friedberger Krankenhaus gibt es die Abteilung Innere Medizin/Kardiologie unter Leitung von Chefarzt Dr. med. Heiko Methe. Er sehe die neue Praxis in Kühbach nicht als Konkurrenz, sagt Hubert Mayer, Geschäftsführer der Kliniken an der Paar. Sein Bestreben sei es, eine gute Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, so der Geschäftsführer, der sich durchaus eine Kooperation mit der Kardiologischen Praxis vorstellen kann.

Einen Eindruck von der neuen Kardiologischen Praxis Kühbach bekamen die Bürgermeister und ihre Stellvertreter aus Kühbach, Schiltberg und Inchenhofen bei einem Rundgang. Bild: Gerlinde Drexler

Die Kardiologische Praxis Kühbach hat von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzliche Termine nach Vereinbarung. Telefon 08251/8781891.

Lesen Sie auch:

Themen folgen