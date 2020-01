In Kühbach sind fünf Katzen verschwunden

Plus In einem Wohngebiet im Kühbacher Süden häufen sich die vermissten Tiere. Eine Katzenbesitzerin hat jetzt Anzeige bei der Polizei erstattet. Wo sind Nelly und Co.?

Bei vielen Katzenbesitzern im Kühbacher Süden geht die Angst um. Seit etwa einem Monat sollen dort fünf Katzen spurlos verschwunden sein. Eine der betroffenen Katzenbesitzerinnen, Nicole Heib, hat jetzt Anzeige gegen Unbekannt bei der Aichacher Polizei erstattet. Diese ermittelt in dem Fall und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie Heib berichtet, ist ihre Katze Nelly seit dem 18. Dezember nicht mehr nach Hause gekommen. Als sie und ihre Kinder an den Folgetagen in der Nachbarschaft nach der Samtpfote suchten, erfuhren sie, dass weitere Katzen in der Siedlung vermisst werden. Seit dem 16. Dezember bis heute sind laut Heib fünf Katzen im Bereich Staufenstraße, Burgstraße und Wöresbacher Straße verschwunden. Die 44-Jährige berichtet zudem, dass Mitte Dezember zwei weitere Katzen aus der Nachbarschaft verletzt nach Hause kamen. Eine davon wurde vom Tierarzt untersucht. Dieser konnte sich zwei Ursachen für die Verletzungen vorstellen: Entweder die Katze war in ein gekipptes Fenster eingeklemmt oder sie musste Prügel erleiden. Immer wieder seien in dem Gebiet Katzen sehr verstört nach Hause gekommen, erzählt Heib.

Katzenfänger oder Katzenhasser?

Die Kühbacherin will aber nicht vom Schlimmsten ausgehen und Katzenfänger oder einen Katzenhasser für das Verschwinden der Tiere verantwortlich machen. „Es kann immer noch Zufall sein.“ Die Katzen könnten auch irgendwo eingesperrt sein. Deshalb hofft Heib, dass alle Bürger in der Umgebung in ihren Garagen, Kellern, Gartenhäusern oder Ähnlichem nachsehen.

Heib weiß genauso wie Erich Weberstetter, Leiter der Polizeiinspektion Aichach, und Sahra Scheffler, ehrenamtliche Vorsitzende der Tierschutzorganisation Attis, dass es vielfältige Möglichkeiten gibt, warum Katzen nicht mehr auftauchen. „Es gibt keinen Monat, wo nicht eine Katze vermisst wird, aber so eine Häufung in so einem kleinen Gebiet kann eigentlich kein Zufall mehr sein“, glaubt Scheffler. Auch Weberstetter hält „menschliches Zutun“ nicht für ausgeschlossen, die Polizei brauche allerdings die Hilfe der Bevölkerung. Verdächtige Wahrnehmungen oder Fahrzeuge oder weitere verschwundene Tiere sollten sofort gemeldet werden.

Eine Familie vermisst fünf Katzen

Scheffler erinnert sich an einen Fall vor einigen Jahren, als mehrere Katzen aus Aichach-Nord später an anderen Orten wiedergefunden wurden. Heibs Katze ist gechippt und könnte auch dann wieder den Weg nach Hause finden, wenn sie anderswo hingebracht worden wäre. Eine Familie aus der Staufenstraße ist besonders leidgeprüft: Seit 2017 vermisst sie fünf Katzen: Traudi, Kitty, Felix, Willi und Freddy.