In Oberbernbach entsteht eine Wohnanlage mit 22 Wohnungen

Plus Der Bauausschuss Aichach stimmt einer Wohnanlage in Oberbernbach mit vier Gebäuden zu. Nein sagt er zu zwei Mehrfamilienhäusern. Stellplätze sind das Problem.

Von Claudia Bammer

22 Wohnungen sollen in einer Anlage mit vier Gebäuden am Bahngraben in Oberbernbach entstehen. Auf dem Grundstück stehen noch die Betriebsgebäude einer Rollladen- und Sonnenschutzfirma. Sie sollen abgerissen werden und Platz machen für vier Gebäude mit Tiefgarage und je drei Vollgeschossen. Der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats war damit einverstanden.

Das oberste Stockwerk soll jeweils ein Staffelgeschoss mit Flachdach werden. Zwei Häuser sind mit je fünf Wohnungen geplant, zwei mit jeweils sechs. Der Bauausschuss – erstmals unter der Leitung von Zweitem Bürgermeister Josef Dußmann für den verhinderten Bürgermeister Klaus Habermann – hatte gegen den Bauantrag keinerlei Einwände.

Mehrfamilienhaus in Aichach Ebenso einig war sich der Ausschuss darüber, eine Bauvoranfrage für ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohnungen an der Äußeren Feldstraße in Aichach abzulehnen. Knackpunkt waren hier die Stellplätze.

Auf dem Grundstück soll ein leer stehendes Wohnhaus mit zwei Etagen, das mit dem südöstlich stehenden Nachbargebäude zusammengebaut ist, abgerissen werden. Ein Neubau mit drei Vollgeschossen und acht Wohnungen, die kleiner als 60 Quadratmeter sind, soll dieses Haus und ein großes Nebengebäude ersetzen. Der Neubau wäre allerdings etwa zwei Meter breiter als das Nachbargebäude. Wie Ulrich Egger vom Bauamt erläuterte, wären die Gebäudegröße sowie die Grenzbebauung möglich.

Wohnungen in Aichach: Vom Stellplatz direkt über den Gehweg

Ein Problem sind allerdings die acht Stellplätze, die der Bauherr auf dem Grundstück für die acht geplanten Wohnungen nachweisen müsste. Zwei davon würden direkt auf den Gehweg führen. Dadurch würden Fußgänger und Radfahrer gefährdet. Zu einem weiteren Stellplatz wäre die Zufahrt zu schmal: 5,80 statt sechs Meter. Das führte dazu, dass der Bauausschuss der Voranfrage insgesamt sein Einverständnis verweigerte. Der Bauherr müsse das Gebäude so gestalten, dass die erforderlichen Stellplätze auf dem Grundstück Platz haben, war sich der Ausschuss einig.

Mehrfamilienhäuser in Ecknach Die Stellplätze sind auch bei einem Bauvorhaben an der Erlenstraße im Stadtteil Ecknach ein Problem, wenn auch nicht das Einzige. Dort sollen auf zwei Grundstücken mit insgesamt 1210 Quadratmetern zwei Mehrfamilienhäuser mit je drei Etagen entstehen, das oberste jeweils als Staffelgeschoss mit Flachdach. Die Häuser der Umgebung entsprechen dem Bebauungsplan für das Gebiet. Dieser ist zwar mittlerweile aufgehoben, dennoch sollte die vorhandene Höhenstaffelung der Häuser das Maß der künftigen Bebauung sein, argumentierte die Bauverwaltung. Das tun die geplanten Gebäude jedoch nicht. Sie fügten sich nicht in die Umgebung ein, so Egger. Die zu große Nachverdichtung könne deshalb in dem kleingliedrigen Siedlungsgebiet zu städtebaulichen Spannungen führen.

Ecknach: Zwei Stellplätze liegen hinter Bäumen

Diese Ansicht teilte der Ausschuss, zumal auch die Stellplätze ein Problem sind. Von den 15 nötigen Stellplätzen sind zehn in einer Tiefgarage geplant, fünf sollten oberirdisch angelegt werden. Zwei davon könnten allerdings nicht angefahren werden, so Egger: Vor den Zufahrten stehen jeweils Bäume, und zwar auf städtischem Grund. „Ich bin baff“, kommentierte das Georg Robert Jung (Freie Wählergemeinschaft). Erich Echter (Christliche Wählergemeinschaft) befürchtete nicht nur städtebauliche Spannungen. Bei den Stellplätzen sah er auch mit Blick auf den Sportplatz in der Nähe Probleme. Der Ausschuss verweigerte dem Bauantrag einstimmig sein Einvernehmen.

Weitere Bauanträge Keine Einwände hatte der Bauausschuss gegen ein Gebäude mit Büros und einer Arbeiterpension mit sieben Zweibettzimmern an der Karl-Schiller-Straße im Stadtteil Ecknach. Es handelt sich dort um einen Ersatzbau.

Zugestimmt hat der Bauausschuss ebenso einstimmig dem Bauantrag für ein Einfamilienhaus auf dem Kreisgutareal mit geänderter Firstrichtung.

Ein Bauantrag für drei Reihenhäuser an der Waldstraße im Stadtteil Algertshausen wurde von der Tagesordnung der Sitzung genommen und wird jetzt auf dem Verwaltungsweg behandelt.

Kiessandabbau bei Klingen Einstimmig war die Zustimmung des Bauausschusses zum weiteren Abbau von Kiessand in einer Sandgrube auf einem rund 17,5 Hektar großen Grundstück westlich des Weilers Gansbach beim Stadtteil Klingen. Dort soll Kiessand in zwei Abschnitten auf der übrigen Fläche von rund 8000 Quadratmetern abgebaut werden. Parallel dazu soll die bereits abgebaute Fläche mit Erde aufgefüllt und rekultiviert werden. Wie Ulrich Egger vom Bauamt berichtete, sei das Vorhaben mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Aichach abgestimmt. In der Grube werde eine etwa 90 Meter lange Steilwand, in der Uferschwalben nisten, erhalten.

