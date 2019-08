vor 4 Min.

In Obergriesbach gibt es 2020 zwei Anwärter auf den Rathaussessel

Plus Gerhard Kinzel und Hans Willer gehören beide der Dorfgemeinschaft Obergriesbach an. Beide wollen 2020 für das Bürgermeisteramt kandidieren.

Von Stefanie Brand

Bereits im März warfen sie ihren Hut in den Ring: Hans Willer und Gerhard Kinzel. Sie verkündeten in der Sitzung, in der beschlossen wurde, dass Obergriesbachs Bürgermeister auch weiter ehrenamtlich tätig sein wird, dass sie sich vorstellen können, auf Bürgermeister Josef Schwegler zu folgen. Schwegler ist aktuell der dienstälteste Bürgermeister im Landkreis und wird nach 30 Dienstjahren und im Alter von 65 Jahren nicht mehr zur Wahl antreten.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Gerhard Kinzel, Dorfgemeinschaft Obergriesbach/Zahling, will 2020 für das Amt des Obergriesbacher Bürgermeisters kandidieren. Bild: Johann Eibl (Archiv) Seit dem Bekanntwerden der beiden potenziellen Nachfolger ist kein Wort mehr über die im nächsten Jahr anstehende Kommunalwahl gefallen. Keine weiteren Kandidaten haben offiziell Interesse am Amt bekundet. Es gibt keinen offiziellen Wahlkampf. Die zwei Gruppierungen im Ort – die Dorfgemeinschaft Obergriesbach und der Wählerblock Zahling – harren der Dinge, bevor voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres Nominierungsveranstaltungen angesetzt werden. Johann Willer, Dorfgemeinschaft Obergriesbach/Zahling, will 2020 für das Amt des Obergriesbacher Bürgermeisters kandidieren. Bild: Johann Eibl (Archiv) Nominierungsversammlung könnte zur Kampfabstimmung werden Rein theoretisch könnte es bereits zur Nominierungsveranstaltung zu einer „Kampfentscheidung“ kommen, erklärt Bürgermeisterkandidat Kinzel auf Nachfrage. Der Grund: Sowohl Kinzel als auch Willer stehen auf der Liste der Dorfgemeinschaft Obergriesbach. Pro Liste kann aber nur ein Bürgermeisterkandidat nominiert werden. Das heißt für die beiden Anwärter auf den Chefsessel: Entweder einer der beiden eröffnet eine eigene Liste oder kandidiert für den Wählerblock Zahling. Kinzel deutete bereits an, den „Platz nicht räumen zu wollen“. Willer hat das Listen-Thema für sich aktuell noch vertagt. „Nach dem Urlaub können wir wegen der Liste sprechen“, erklärt der Bürgermeister-Kandidat, der sich selbst als Idealist bezeichnet, und unterstreicht damit einmal mehr seinen Wunsch nach einer ruhigen Kommunalwahl. Auch Kinzel hofft auf einen fairen Wahlkampf. Zudem eint die beiden ihre Meinung zur Position im Gemeinderat: Beide wollen sich in jedem Fall wieder als Gemeinderat aufstellen lassen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Welche Ratsmitglieder machen weiter, wer hört auf? Einige Gemeinderatsmitglieder sind sich bereits sicher, dass sie auch weiterhin im Gremium tätig sein wollen. Stefan Asam ist einer von ihnen. Mit dem Hinweis, dass er selbst erst seit einer Amtsperiode aktiv ist und ihm die Arbeit im Rat Spaß mache, begründet er seine Meinung: „Ich lasse mich wieder aufstellen.“ Auch Anja Klein, aktuell die einzige Frau im Gemeinderat sagt: „Ich will auf jeden Fall nochmal.“ Sie möchte die Entscheidungen, die sie mitgefällt hat, auch künftig weiter begleiten und hofft zudem auf weitere Frauen im Rat: „Obergriesbach braucht Frauen-Power!“ Manfred Kern hat sich ebenfalls entschieden: Er will die Themen weiterführen, die begonnen wurden. Und auch von Peter Liebl gibt es ein klares „ja“ auf die Frage, ob er sich erneut als Gemeinderat aufstellen lässt. Jürgen Hörmann, der aktuell der Dritte Bürgermeister im Ort ist, will ebenfalls weiter im Gemeinderat aktiv sein. Auch könnte er sich vorstellen, wieder in die Vertreter-Rolle zu schlüpfen. Auch Daniel Schulz, der amtierende Zweite Bürgermeister, erklärte auf Rückfrage, dass er sich erneut für den Gemeinderat aufstellen lassen möchte. Ob er darüber hinaus ein weiteres Amt übernehmen möchte, hat er noch nicht final entschieden. „Das hat allerdings nichts mit den Kandidaten zu tun, sondern vielmehr mit dem Faktor Zeit“, erklärt Schulz. Der Gemeinderat ist Zweiter Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und führt ein Unternehmen. „Ich denke aber, es wird klappen“, verkündet Schulz eine vorsichtige Tendenz. Greppmeier könnte 2020 dienstältestes Ratsmitglied werden Lorenz Mahl tendiert dazu, eine weitere, letzte Periode im Gemeinderat mitzuarbeiten. Hans Greppmeier stellt sich ebenfalls wieder zur Wahl und könnte so zum dienstältesten Obergriesbacher Gemeinderatsmitglied werden. Gemeinsam hat Greppmeier im Jahr 1990 mit Josef Schwegler und Hubert Wachinger begonnen. Letzterer verkündete auf Rückfrage: „Ich war 30 Jahre dabei. Ich mag nimmer.“ Berthold Schmitt, der mit 74 Jahren der Älteste in der Runde ist, gab an: „Ich war neun Jahre im Gemeinderat und mache Platz für Jüngere.“ Bis dato keine Entscheidung gefällt hat Markus Weber. Der plötzliche Tod seines Gemeinderatskollegen Tassilo Drobek hat ihn zweifeln lassen, wie viel ehrenamtliches Engagement noch gesund ist. Die Themen, die in den nächsten Jahren anstehen – die Erneuerung der Infrastruktur mit Blick auf Kanal, Wasser und Straßen sowie eine tragfähige Lösung für den Bauhof zu finden – würden ihn dennoch reizen. Auch Norbert Wuddel, der in der Gemeinderatssitzung Ende Juli als Nachfolger von Tassilo Drobek als Gemeinderat vereidigt wurde, schwankt: „Ich möchte mir erstmal ansehen, wie es in den Sitzungen zugeht, wie die Atmosphäre und der Umgang miteinander ist.“ Er möchte sich erst zum Jahresende entscheiden. Aktuell sieht es so aus, als würde der Obergriesbacher Gemeinderat künftig von 14 auf 12 Gemeinderäte schrumpfen. Entscheidend ist hierfür die Anzahl der Bürger. Wer dem aktuellen Gemeinderat angehört Dorfgemeinschaft Obergriesbach Stefan Asam, Hans Greppmeier, Gerhard Kinzel, Anja Klein, Lorenz Mahl, Berthold Schmitt, Daniel Schulz (Zweiter Bürgermeister), Hubert Wachinger, Hans Willer, Norbert Wuddel (seit Juli 2019). Wählerblock Zahling Jürgen Hörmann (Dritter Bürgermeister), Manfred Kern, Peter Liebl, Markus Weber. Bürgermeister Josef Schwegler (Dorfgemeinschaft Obergriesbach) seit 1990 (brast)

Themen Folgen