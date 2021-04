In Obermauerbach steht die Kanalsanierung an

Plus Der Kanal in dem Aichacher Stadtteil muss teilweise saniert werden, zum Teil ist er zu klein. Warum der Bauausschuss zur teureren Variante Ja sagt.

Auf die Obermauerbacher kommen Bauarbeiten zu: Bei einem Teil des Kanals besteht dringender Handlungsbedarf. Einen Sanierungsvorschlag präsentierte im Aichacher Bauausschuss der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Thalhofer.

Insgesamt hat der Kanal in Obermauerbach eine Länge von etwa 3160 Metern. Untersucht wurden 2680 Meter Hauptkanal sowie 64 Hauptschächte. Die meisten Kanäle stammen meist aus den Jahren 1968 bis 1970. Das Ergebnis: Etwa 23 Prozent der untersuchten Kanäle müssen sofort oder kurzfristig saniert werden. Sie bestehen oft aus Betonspitzmuffenrohren, die den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen und schadhaft oder undicht sind. An manchen Stellen ragen Wurzeln durch die Muffen in den Kanal. Im Hochweg besteht der Hauptkanal aus Asbestzement und Betonrohren. Teilweise gibt es Senken, in denen sich feste Stoffe absetzen und den Durchfluss einschränken. Am Weinberg wurden Löcher und Abplatzungen entdeckt. Einige Kanäle sind für die Abwassermengen mittlerweile zu klein.

Thalhofer präsentierte zwei Sanierungsvorschläge. Beim ersten sollten die Kanäle im jetzigen Verlauf wo nötig erneuert oder saniert werden. Kostenpunkt: 1,65 Millionen Euro. Vorschlag Zwei: Für 70.000 Euro mehr könnte der sanierungsbedürftige Kanal dort, wo er jetzt durch Privatgrundstücke verläuft in öffentlichen Grund verlegt werden, was generell von Vorteil ist. Dann könnte dort auch gleich die Straße saniert werden. Dieser Vorschlag kam im Ausschuss trotz der höheren Kosten gut an.

Hofmarkstraße, Lindenstraße, Pfarrwiese und Hochblick sind betroffen

Erneuert werden soll ein Teil des Kanals in der Hofmarkstraße, in der Lindenstraße zwischen der Einmündung der Hofmarkstraße und dem Maibaum, von dort auf dem Weg zwischen Lindenstraße und Pfarrwiese Richtung Norden und dann weiter ostwärts zum Beckenüberlauf. Arbeiten sind außerdem im Bereich Pfarrwiese und Hochblick nötig. Im ganzen Ortsgebiet sollen punktuell Schäden per Roboter, also ohne Aufbaggern, repariert werden.

Der Ausschuss beschloss einstimmig, dass jetzt die Ausführungsplanung erstellt werden soll. Die Arbeiten werden dann in zwei Abschnitten in den Jahren 2022 und 2023 ausgeführt und jeweils 500.000 Euro in den Haushalt eingeplant.

In Untermauerbach ist der Kanal schon saniert

In Untermauerbach ist der Kanal bereits in den Jahren 2019 und 2020 saniert worden. Heuer stehen dort noch Restarbeiten für die Erneuerung der Wasserleitungen an. Für den nach Beendigung der Arbeiten geplanten Ausbau der Ortsdurchfahrt wird laut Michael Thalhofer derzeit der Zuschussantrag vorbereitet.

Lesen Sie dazu auch: