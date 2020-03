In Rehling liegen zwei Frauen bei der Wahl ganz vorne

Plus Rehling hat gewählt: Stimmenkönigin Katharina Jakob zieht mit elf CSU/BfR-Kollegen in den Rehlinger Gemeinderat ein. Die Freien Wähler holen sich drei Plätze.

In Rehling überraschten bei der Wahl zum Gemeinderat zwei Frauen. Katharina Jakob und Silvia Huber liegen in der Wählergunst ganz vorne. Die Wählervereinigung von CSU/Bürger für Rehling, die mit einer gemeinsamen Liste mit 20 Kandidaten angetreten ist, hat insgesamt elf der 14 Gemeinderatssitze gewonnen. Auf die Vereinigung entfielen 78 Prozent der Stimmen. Die neu angetretene Gruppierung der Freien Wähler Rehling, die mit 13 Kandidaten ins Rennen ging, holte drei Gremiumssitze und 22 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69 Prozent.

Viele neue Gesichter im Gemeinderat von Rehling

Zudem stellen CSU und Bürger für Rehling mit Christoph Aidelsburger den neuen Bürgermeister (wir berichteten). Der Gemeinderat bekommt viele neue Gesichter, acht amtierende Räte traten nicht mehr an. Die sechs verbliebenen aktuellen Gemeinderatsmitglieder haben sich erwartungsgemäß durchgesetzt und sich stimmenmäßig auf Position eins bis sechs behauptet: Katharina Jakob, Silvia Huber, Robert Happacher, Ignaz Strobl, Klaus Jakob und Anton Haberl. Fünf weitere Kandidaten von der Liste der CSU/Bürger für Rehling wurden ins Gremium gewählt: Matthias Sock, Jochen Kistler, Michael Lindermeir, Philipp Satzger und Markus Eberwein.

So sieht der Rehlinger Gemeinderat aus 1 / 2 Zurück Vorwärts CSU/BfR Katharina Jakob 2188 Stimmen Silvia Huber 2144 Robert Happacher 2087 Ignaz Strobl jun. 1939 Klaus Jakob 1910 Anton Haberl 1732 Matthias Sock (neu) 1345 Jochen Kistler (neu) 1290 Michael Lindermeir (neu) 1190 Philipp Satzger (neu) 1128 Markus Eberwein (neu) 1098 Nachrücker Astrid Krämling 1054

Freie Wähler Alexander Richter (neu) 956 Quirin Wilhelm (neu) 752 Werner Lindermeir (neu) 750 Nachrücker Stefan Mahl 669

Die drei gewählten Ratsmitglieder der Freien Wähler sind Alexander Richter, Quirin Wilhelm und Werner Lindermeir. Aidelsburger bedauert die seiner Meinung nach ungerechte Regelung, dass die drei Gemeinderäte der Freien Wähler je weniger Stimmen auf sich vereinen konnten als die drei Listenkandidaten auf Platz zwölf, 13 und 14 der CSU/BfR-Liste. Trotzdem freue er sich auf die Zusammenarbeit.

Alexander Richter: Wir sind keine Querulanten

Der unterlegene Bürgermeisterkandidat Alexander Richter, der den Sprung in den Gemeinderat geschafft hat, zeigte sich gegenüber unserer Zeitung sehr froh über die drei auf Anhieb gewonnenen Plätze. „Wir sind keine Querulanten und wollen dies auch künftig nicht sein. Wir versuchen, in dem Gremium saubere Arbeit und Sachpolitik zu machen, wir werden uns nicht verschließen und das Miteinander suchen“, so Richter.

