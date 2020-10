07:01 Uhr

In Rehling verhindern Poller jetzt das Parken auf dem Seitenstreifen

Fünf Poller sind jetzt an der Hauptstraße in Rehling im Bereich des Bankgebäudes installiert, um die Fußgänger dort zu schützen.

Plus Parkende Autos vor dem Bankgebäude im Ortskern von Rehling haben viele Diskussionen ausgelöst. Jetzt schützen fünf Poller aus Stahl die Fußgänger.

Von Josef Abt

Viele Diskussionen gab es in den vergangenen Monaten in Rehling zum Thema Fußwegsicherheit im Ortskern. Besonders im Bereich des Bankgebäudes waren parkende Autos auf dem Seitenstreifen oft eine Behinderung für Fußgänger und besonders für die Schulkinder. Jetzt sind in dem Bereich fünf Poller installiert.

Zu dem Thema hatte sich eine Bürgerinitiative "Sicherer Schulweg" gegründet, die nun mit ihrer Forderung zum Aufstellen von Pollern den gewünschten Erfolg hatte. Diverse Besprechungen, Vor-Ort-Termine und Behandlungen im Gemeinderat waren der Realisierung vorausgegangen, doch seit dieser Woche sind sie installiert.

Fünf Poller aus Stahl im Rehlinger Ortskern montiert

Wie vom Gemeinderat Mitte Juli beschlossen, wurden Anfang der Woche an der Hauptstraße entlang der Raiffeisenbank fünf Poller aus Stahl mit einer integrierten Sollbruchstelle montiert und jetzt sollte ein besserer Schutz der Fußgänger gewährleistet sein. Ein Ausweichen auf diese Pflasterzeile bei Gegenverkehr, insbesondere von schweren und überbreiten landwirtschaftlichen Maschinen, ist nun aber nicht mehr möglich. Von diesen Verkehrsteilnehmern ist jetzt noch mehr Vorsicht geboten. Wird ein Poller angefahren, bleibt das fest einbetonierte Fußteil unbeschädigt, das Rohr fällt um, ist aber an einem Seil gesichert.

