03.12.2018

In TV-Sendung verliebt: Bauer und Frau ziehen zusammen

Stephan Finkenzeller aus Raderstetten und Steffi haben Pläne für die Zukunft. Wie es für sie nach der Sendung "Bauer sucht Frau" weitergehen soll.

Von Nicole Simüller

Seit sich Landwirt Stephan Finkenzeller und Friseurmeisterin Steffi in der aktuellen Staffel der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen und lieben gelernt haben, führen die beiden eine Fernbeziehung. Damit soll nun Schluss sein, wie der 40-Jährige aus dem Sielenbacher Ortsteil Raderstetten im am Montag ausgestrahlten Staffelfinale berichtete: „Sie wird zu mir ziehen, so ist der Plan.“ Zum Finale waren alle Landwirte und ihre „Scheunenfestfrauen“ eingeladen, um herauszufinden, was sich seit der Hofwoche im Sommer auf den Höfen getan hat.

"Bauer sucht Frau": Sie besuchen sich, so oft es geht

Bislang besuchen sich Stephan Finkenzeller und Steffi gegenseitig, so oft es geht. Doch dass sie sich nur bei diesen Gelegenheiten sehen, darüber sind beide nicht besonders glücklich. Die 36-jährige Steffi sagte gestern: „Es ist eine Fernbeziehung. Es ist schwierig und ich habe echt schlechte Phasen, wenn er nicht bei mir ist.“ Doch wenn sie sich wieder sähen, sei sie glücklich: „Das Schönste ist dann, wenn er einfach wieder in meinen Armen liegt.“

Die 36-Jährige sagte, sie habe sich noch nie so schnell verliebt. Auch Stephan gab sich von der Beziehung überzeugt: „Schon beim Scheunenfest, auf der Party, wusste ich, das ist die Richtige.“ In der vergangenen Woche hatte Stephan der Friseurmeisterin bereits seine Gefühle gestanden: „Ich möchte dich gar nicht mehr gehen lassen vom Hof“, sagte er. „Es würde mich super freuen, wenn du bei mir bleiben würdest – für immer.“ Es kam zum Kuss. Danach sagte Steffi, sie und Stephan seien jetzt ein Paar. Finkenzeller blickte voraus: „Für unsere gemeinsame Zukunft wünsche ich mir, dass die Steffi zu mir zieht, wir heiraten und dann auch Kinder haben.“

Bernhard gibt Lena nach "Bauer sucht Frau" eine Chance

Auch der 23-jährige Jungbauer Matthias Sturm aus Thierhaupten (Kreis Augsburg) und die 21-jährige Tayisiya waren nach der Hofwoche zwar verliebt. Doch die beiden kamen sich nicht wirklich näher, obwohl Matthias Tayisiya noch einmal in Dortmund besuchte. Er sagte: „Wir haben gemerkt, dass wir von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich sind.“ Doch auch wenn aus der Liebesbeziehung nichts wurde, sagt Taya: „Wir sind jetzt Freunde!“

Vollblut-Bauer Stephan, 40, aus Sielenbach-Raderstetten und Friseurmeisterin Steffi, 36, schmieden Pläne für die Zukunft: Steffi will zu Stephan ziehen. Bild: MG RTL D / Andreas Friese

Der 53-jährige Schweinewirt Bernhard Kratzer aus Kühlenthal (Landkreis Augsburg) und Annett hatten nach der Hofwoche ebenfalls an einer gemeinsamen Zukunft gearbeitet. Die 43-Jährige sagte: „Wir haben uns super verstanden, eigentlich passte alles, aber richtig zusammen sein, das funktionierte nicht.“ Die beiden mussten sich Annett zufolge eingestehen: „Freundschaft ja, aber Liebespaar nein.“ Auch Bernhard musste einsehen, dass der Funke letztlich nicht übersprang. Dennoch hat er die Liebe gefunden – in Person von Lena, die sich auch für ihn beworben hatte. Der 53-Jährige sagte: „Ich habe gedacht, gib’ ihr noch eine Chance. Und es passt!“ Er hat sich entschieden: „Mein Herz gehört jetzt der Lena.“

