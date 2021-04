In Todtenweis wird Platz geschaffen für elf Urnengräber

Plus In Todtenweis wird über eine neue Friedhofsatzung und über neue Gebühren debattiert. Kontroverse Ansichten gibt es zu einem großen Bauvorhaben in Sand.

Auf dem Friedhof in Todtenweis wird Platz für elf Urnengräber geschaffen. In der Gemeinde wird in absehbarer Zeit außerdem eine neue Friedhofsatzung in Kraft treten, daneben werden auch die Gebühren geändert. Mit diesem Thema befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch in ausführlicher Form. Ruth Alt von der Verwaltung besprach mit dem Gremium die vorgesehenen Veränderungen.

Östlich des Leichenhauses im Todtenweiser Friedhof werden Grabstätten für Urnen angeboten. Derzeit handelt es sich um elf Plätze. Bei einer Größe von 80 auf 80 Zentimeter, wie sie beschlossen wurde, finden jeweils vier Urnen Platz. Für eine Einfassung plädierten lediglich Bernhard Riß und Michael Hofberger. Die Höhe der Grabmale wird auf maximal 80 Zentimeter festgelegt.

Künftig ist auf dem Friedhof in Todtenweis anonyme Bestattung möglich

Künftig wird auch eine anonyme Bestattung möglich sein. Das bedeutet: Wo ein Verstorbener die letzte Ruhe findet, kann in diesem Fall im Nachhinein keiner genau sagen.

Die Ruhefrist bei Urnenbestattungen wird auf zehn Jahre festgesetzt, bei Erdbestattungen gelten weiter 30 Jahre; danach ist eine Verlängerung um fünf, zehn oder weitere 30 Jahre möglich. Die Gebühr für die Friedhofunterhaltung, die bislang 15 Euro im Jahr betrug, wird nun in die Grabgebühr mit einkalkuliert.

Bürger gegen Reihenhäuser in Sand

Bürger kritisieren Bauvorhaben Beim geplanten Bau von drei Reihenhäusern mit je drei Garagen und Carports in der Nelkenstraße in Sand gingen die Meinungen weit auseinander. In einem Brief aus der Bürgerschaft wurde Kritik an diesem Vorhaben geübt. "In dieser Form möchte ich das nicht haben", erklärte Petra Wackerl, die Zweite Bürgermeisterin. Richard Eberle dagegen vertrat die Auffassung, es werde niemand durch Sonne oder Schatten beeinträchtigt. Laut Ulrich Siegmund fügt sich das Projekt nicht in die Umgebung ein. Franz Färber widersprach: "In Sand sind mehr solcher Häuser." Am Ende fand der Antrag eine denkbar knappe 7:5-Mehrheit; Konrad Eichner fehlte in der Sitzung entschuldigt.

Einstimmiges Ja In drei anderen Fällen gab es jeweils ein einstimmiges Ja. In der Hauptstraße in Todtenweis darf ein Nebengebäude abgerissen werden. Dort wird ein Zweifamilienhaus erweitert, außerdem entsteht eine Garage und die Terrasse wird überdacht. Zwei Carports können in der Hofmarkstraße in Bach aufgestellt werden. Und in der Langweiderstraße in Sand dürfen zwei Dachgauben errichtet und ein Balkon angebaut werden.

Unterlagen für nichtöffentliche Sitzung Die Bereitstellung von Unterlagen für Themen, die im nichtöffentlichen Teil zu behandeln sind, war im Gemeinderat schon einige Male kritisch angesprochen worden. Dazu nahm am Mittwoch mit Walter Krenz, der Leiter der Verwaltung in Aindling, Stellung. Außerdem gab es einen Aufsatz des bayerischen Datenschutzbeauftragten über 58 Seiten. "Das ist keine Erfindung von mir, das ist tatsächlich Rechtslage", betonte Krenz. Heikle, persönliche Daten der Bürger dürften nicht aus dem Sitzungssaal hinaus dringen. Gehe es um Personal, Grundstücke oder Sozialfälle würden die Mitglieder des Gemeinderats nur per Tischvorlage oder über einen Sachvortrag informiert werden. Krenz versicherte, die Infos für die Kommunalpolitiker werde es künftig nur noch in digitaler Form geben. Franz Färber wird sie auf seinen ausdrücklichen Wunsch hin weiter gedruckt erhalten.

Weitere Themen der Todtenweiser Gemeinderatssitzung:

Antrag abgelehnt In der Kindergartenstraße in Todtenweis sollte eine Gabionenwand mit einer Höhe zwischen 1,80 und 2 Metern entstehen. Nicht nur Michael Hofberger, der Zweite Bürgermeister, sah bei dieser Abweichung vom Bebauungsplan das Ortsbild gefährdet. Lediglich drei Räte hätten mit dem Vorhaben leben können.

Drei Bänke Gemeindearchivar Franz Riß hat dafür gesorgt, dass eine Bank aufgestellt wurde. Altbürgermeister Josef Kodmeir hat zwei Exemplare gestiftet, eine davon in Richtung Thierhaupten.

Abfall entsorgen Nur für die Bürger der Gemeinde bietet Todtenweis die Möglichkeit an, Bauschutt und Grünabfälle abzuliefern. Bürgermeister Konrad Carl sagte zu diesem Service: "Das ist ein defizitäres Geschäft, das nehmen wir so hin."

Müll sammeln Flaschen, Dosen und Abfall in anderer Form landen in der Landschaft. Michael Hofberger prangerte diese Unsitte an, die laut Carl als Straftat zu bewerten ist, und erklärte sich dazu bereit, beim Aufräumen selber aktiv zu werden.

Platz für Kinder Der Skaterplatz wurde verbotenerweise von Erwachsenen in Beschlag genommen. In Wirklichkeit ist er für Kinder bestimmt. Mit einem Schild wird die Gemeinde darauf hinweisen, dass die Corona-Bestimmungen einzuhalten sind.

Frist für Fördermittel Ulrich Siegmund hegte die Befürchtung, der Gemeinde könnten Fördermittel für den Geschichtspfad entgehen, weil der Antrag zu spät gestellt wird. Der Bürgermeister teilt diese Sorge nicht, nachdem er um eine Fristverlängerung gebeten hat.

Bäume gefällt In den Lechauen wurden Rodungsarbeiten vorgenommen. Andreas Berger vermisste hier Informationen zum rechtlichen Hintergrund. "Wir wurden nicht informiert", sagte dazu Bürgermeister Carl.

Ohne Reaktion Östlich des U-Weihers steht seit Jahren ein Bagger, von dem zu befürchten ist, das Öl ausläuft. Bernhard Riß sprach von einer "illegalen Abfallentsorgung" und forderte, es müssten Schritte eingeleitet werden. Der Besitzer des Fahrzeugs hat bislang auf mehrere Schreiben von Seiten der Gemeinde nicht reagiert.

Energiekonzept erstellen Eine Firma bietet der Gemeinde an, ein Energiekonzept zu erstellen. Es geht nicht zuletzt um die Frage, wo Fotovoltaikanlage auf freier Fläche entstehen könnten. Mit der Angelegenheit wird sich später der Gemeinderat wieder befassen.

Kanal untersuchen Die Reinigung und Untersuchung des Schmutz- und Regenwasserkanals in der St.-Ulrich-Straße in Todtenweis übernimmt die Firma Gigler in Schrobenhausen. Sie unterbreitete ein Angebot über 9450 Euro.

Frage beantwortet In der Sitzung am 24. März stellte Bernhard Riß die Frage, weshalb bei der Wasserversorgung in 2019 keine Umsatzsteuer beantragt worden sei. Dazu nahm die Finanzverwaltung in Aindling Stellung, so dass Riß nun erklärte: "Es wird erledigt sein."

Schutz vor Corona Erstmals unterzogen sich die Mitglieder des Gemeinderats von Todtenweis vor Beginn der Sitzung einem Selbsttest. Unabhängig davon trugen sie ständig einen Mund- und Nasenschutz.

