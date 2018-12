In den Biotonnen in Aichach-Friedberg ist kaum Müll

Plus Die Fehlwurfquote liegt bei knapp über einem Prozent. Warum sie bei der „Gelben“ höher ist und die „Braune“ im Landkreis doppelt so voll ist wie in Augsburg.

Die Bürger im Wittelsbacher Land missbrauchen ihre Biotonnen nicht als zusätzliche Restmülltonnen. Das zeigt eine Studie des Umweltinstituts Bifa. Der Inhalt der Biotonnen in der Region, also in Stadt und Kreis Augsburg und im Kreis Aichach-Friedberg, wurde auf Fehlwürfe untersucht. Das Ergebnis ist jetzt im Umweltausschuss des Kreistags vorgestellt worden: In die Tonnen in der Stadt und den beiden Umlandkreisen werden zu über 98 Prozent Bioabfälle geworfen.

Der Rest ist vor allem Plastik – meist Tüten gefüllt mit Bioresten – und Papier oder Kartonagen. Da ist unter anderem drin, weil Bürger so verhindern wollen, dass der Biomüll im Winter in die Tonne gefriert und der Behälter dann nicht sauber geleert werden kann. Laut Bifa-Analyse betragen die Fremdstoffe in der Biotonnen im Kreis Aichach-Friedberg 1,26 Prozent, im Kreis Augsburg 1,1 Prozent und in der Stadt Augsburg 1,44 Prozent. Die Störstoffmenge pro Einwohner liegt im Landkreis bei 1,8 Kilogramm. Das ist deutlich mehr als in der Stadt (1,05 Kilo pro Kopf), erklärt sich aber auch durch die fast doppelt so hohe Menge an erfassten Biomaterial. Im Wittelsbacher Land sind es 140 Kilo pro Bürger und Jahr und in Augsburg nur 72 Kilo. Klar: Im ländlichen Raum fällt in den Gärten deutlich mehr Bioabfall an.

Was kommt in die Gelbe Tonne?

Vor allem bei der Gelben Tonne – sie wird im Kreis derzeit noch ausgeliefert und an dem neuen Jahr geleert – gibt es immer wieder Berichte, über sehr hohe Fehlwurfquoten. Für 2017 gehen Branchenexperten von Fremdstoffen zwischen 40 und 60 Prozent aus. Das ist aber nur zum geringeren Teil Absicht, sondern hat nach Auskunft von Abfallfachleuten sehr viel mit Unklarheiten zu tun, was denn nur rein darf oder soll in die „Wertstofftonne“.

Das ist bei der Biotonne dagegen ziemlich klar, entsprechend gut ist die Befüllung des braunen Behälters. Eine Apfelschale gehört in die Biotonne – völlig unstrittig. Aber gehört jetzt zum Beispiel Hartplastik in die Gelbe Tonne? Nein, die „Gelbe“ ist ein Sammelbehälter für die klassischen Verkaufsverpackungen. Dazu gehören Kunststoffverpackungen wie Becher, Hohlkörper, Getränkekartons und, Folien, dazu Restkunststoffe, aber auch Verpackungen aus Alu-Weißblech und Styropor. Die Unterscheidung von Hartplastik (Haushaltskunststoffe wie Putzeimer, Wäschekörbe, Spielzeug usw.) und Restkunststoff ist jetzt durchaus eine Interpretationsfrage und „Fehlwürfe“ sind da nicht auszuschließen.

Nicht hinein in die Gelbe Tonne gehören jedenfalls Verpackungen aus Glas und Papier und Wertstoffe, die weiter auf den Wertstoffsammelstellen gesammelt werden wie zum Beispiel Elektroschrott oder Alteisen sowie Gegenstände aus Holz oder Sperrmüll. Und: Restmüll gehört natürlich weiter in die Restmülltonne und Biomüll . . . richtig – in die Biotonne.