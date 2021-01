vor 33 Min.

In der Gemeinde Schiltberg fallen die Maibaumfeste aus

In Gundertshausen (unser Bild stammt aus dem Archiv) wird heuer kein Maibaum aufgestellt, ebenso wenig in Allenberg und Rapperzell

Plus In Allenberg, Gundertshausen und Rapperzell werden wegen Corona keine neuen Maibäume aufgestellt. Im Gemeinderat Schiltberg geht es jetzt um die alten Bäume.

Von Sabrina Rauscher

In der Gemeinde Schiltberg stünden in diesem Jahr drei Maibaumfeste ins Haus. In den Ortsteilen Allenberg, Gundertshausen und Rapperzell würde am 1. Mai ein neuer Baum aufgestellt werden. Wegen der Corona-Pandemie haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, die Feste abzusagen. Im Schiltberger Gemeinderat ging es nun um die Frage, ob die alten Bäume ein weiteres Jahr stehen bleiben oder umgelegt werden sollen.

Nachdem jeder der drei Maibäume bereits seit drei Jahren steht, wäre ein TÜV-Gutachten notwendig. Im kommenden Jahr ist ein Umlegen der Bäume allerdings ohnehin unvermeidbar. Nachdem ein Ende der Pandemie im Moment nicht absehbar ist, beschloss der Gemeinderat, dass die alten Maibäume sofort umgelegt werden sollen. Somit bleibe den Vereinen auch genügend Zeit, die Schilder wieder auf Vordermann zu bringen, so die Stimmen aus dem Rat.

Bereits im Oktober begaben sich Bürgermeister Fabian Streit, Bauhofleiter Benjamin Rammelsberger und Roland Bux von der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kühbach gemeinsam mit der Aichacher Polizei auf die im Zweijahresrhythmus stattfindende Verkehrsschau. Beanstandet wurden dabei hauptsächlich eher kleinere Dinge wie verblichene Schilder, die ausgetauscht, oder eingewachsene Straßenschilder, die freigeschnitten werden müssen.

Ortstafeln sollen Autofahrer bremsen

Diskussionsbedarf hatte der Gemeinderat aber wegen einer Empfehlung der Polizei, auf Höhe der Zufahrt zum Sportgelände in Schiltberg, aus Richtung Rapperzell kommend, eine Ortstafel aufzustellen. Ebenso im Eichenweg in Rapperzell - auch hier befindet sich am Ortsausgang kein Ortsschild.

Zwei Ortsschilder sollen im Gemeindebereich Schiltberg die Autofahrer bremsen. Bild: Erich Echter (Archivfoto)

Wegen des niedrigen Verkehrsaufkommens an diesen beiden Stellen obliegt es dem Gemeinderat, über die Anbringung der Schilder zu entscheiden. Gemeinderat Tobias Wenhardt machte das Gremium darauf aufmerksam, dass ohne Ortsschild eigentlich kein klares Tempolimit vorgegeben sei. "Theoretisch könnte man also mit 100 km/h in die Ortschaft reinfahren", so Wenhardts Bedenken. An ähnlichen Stellen wurden bereits Ortstafeln aufgestellt, wie Albert Wagner wusste. "Ich finde, wenn, dann sollten wir es überall gleich machen", so der Schiltberger. Auch die restlichen Räte entschieden sich einstimmig für ein Aufstellen der Schilder.

Bauherr darf Baufenster verschieben

Eine Bauvoranfrage für die Errichtung eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage an der Oberen Ortsstraße in Schiltberg beschäftigte den Gemeinderat dahingehend, dass der Bauherr das Baufenster weiter gen Osten verschieben möchte. Grundsätzlich waren die Meinungen der Gemeinderäte hierzu aber durchaus positiv, da sich westlich von dem Neubau, direkt an der Straße, bereits ein Gebäude befindet. "Wird das Haus nämlich mal abgerissen, dann wäre das an der Straße wieder ein schöner Bauplatz für einen Neubau", findet Bürgermeister Streit. Auch Gemeinderat Johann Paucker war der Meinung, dass eine Bebauung innerorts unterstützt werden solle, um Lücken zu vermeiden.

Außerdem informierte Bürgermeister Fabian Streit den Gemeinderat über den Neubau eines Einfamilienhauses mit Einliegerwohnung an der Straße Am Bach in Schiltberg. Dieser wurde im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt.

Spenden an die Gemeinde

Bürgermeister Fabian Streit informierte den Gemeinderat über die Spenden des Jahres 2020. Demnach wurden Spenden in Höhe von 2300 Euro von der Gemeinde entgegengenommen und an die jeweiligen Institutionen weitergeleitet.

So spendeten zum Beispiel Privatpersonen insgesamt 100 Euro für den Helferkreis Corona-Hilfe. Ein ortsansässiges Unternehmen spendete 2000 Euro, die zwischen dem Kinderhaus und der Grundschule Schiltberg aufgeteilt wurden.

