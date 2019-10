vor 50 Min.

In diesem Bild ist die Freude am Über-Leben zu sehen

Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Schwaben zeigt im Aichacher Krankenhaus Bilder aus einem Wettbewerb. Auch drei Gruppen aus dem Landkreis sind dabei.

Von Gerlinde Drexler

Die Hände liegen in Handabdrücken des Jahrtausendweges in Aichach. Ein Foto, das berührt. Besonders, wenn man den Hintergrund kennt. Das Bild hatte der Blinden- und Sehbehindertenbund Augsburg, der auch für den Landkreis zuständig ist, bei einem Fotowettbewerb eingereicht. Der Titel des Bildes: „Hände stützen und geben Halt“. Ausgeschrieben worden war der Wettbewerb von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen in Schwaben. Von den insgesamt 30 Gruppen aus ganz Schwaben, die unter dem Motto „Ich-Du-Wir: Sind Selbsthilfe Schwaben!“ daran teilnahmen, kamen drei aus dem Wittelsbacher Land. Jetzt sind die Bilder in einer Ausstellung im Aichacher Krankenhaus zu sehen.

Bis zu drei Fotos konnte jede Selbsthilfegruppe bei dem Wettbewerb einreichen. Wichtig war der Kontaktstelle, dass die Bilder möglichst nicht gestellt und unbearbeitet waren. Christiane Dehne, Ansprechpartnerin für den Landkreis bei der Kontaktstelle, gab bei der Eröffnung einen Einblick in die Ausschreibung des Wettbewerbs. So sollten sich die Teilnehmer für jede eingereichte Arbeit einen aussagekräftigen Titel überlegen.

Bei der Krebsnachsorge im Landkreis wird auch viel gelacht

„Freude am Über-Leben“ nannte die Selbsthilfegruppe für Krebsnachsorge im Landkreis ihr Foto. Es sei bei einem Ausflug der Gruppe zum Wasmeier-Museum in der Nähe vom Schliersee entstanden, sagte Leiterin Elisabeth Eggers. Man sieht, wie die Teilnehmer lachend mit einem Stamperl Schnaps auf die Gesundheit anstoßen. Das Lachen zu zeigen, sei ihnen wichtig gewesen, betonte Eggers. „Es gibt Trauer in der Gruppe, aber es wird auch viel gelacht.“ Für den Wettbewerb griff die Selbsthilfegruppe auf den Fotofundus zurück, der bei den vielen Aktivitäten entstand. Es soll zweierlei zeigen: „Eine Krebserkrankung muss kein Todesurteil sein.“ Und: „Es geht nicht nur um die Krankheit, sondern auch um Freizeit.“

Ganz anders ging die Selbsthilfegruppe Lipo-Treff, der sich einmal im Monat in Sielenbach trifft, das Thema an. Seit einem Jahr gibt es die Gruppe, der inzwischen schon 22 aktive Mitglieder angehören. Sie alle leiden an einer chronischen Fettverteilungsstörung. Zehn unterschiedliche Frauen, die alle Kompressionswäsche tragen, bilden auf dem Foto einen Kreis. Zwischen ihnen liegen Steine, die die Hindernisse symbolisieren sollen, die mit der Krankheit zu überwinden sind. Die Blumen in der Mitte des Kreises zeigen, dass die Gruppe gemeinsam wachse und jeder aufblühe, erklärte Mandy Klang, die das Foto gemacht hatte. Als Titel wählte die Gruppe ein Wortspiel, das auf die von der Krankheit verursachte unproportionale Umfangvermehrung an Beinen, Armen oder Gesäß hinwies: „(G)rund-Lipödem“.

Helfer drängen nicht in die Öffentlichkeit

Für Nadine Plach, die die Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen hatte, war es interessant zu sehen, welche Selbsthilfegruppen sich an dem Wettbewerb beteiligt hatten. Als Grund nannte sie: „Man hat selten nur eine Krankheit. Es kommen oft andere Komponenten mit dazu.“ Deshalb fand Plach es wichtig, die Arbeit der Selbsthilfegruppen nach draußen zu tragen.

Dem stimmte auch Landrat Klaus Metzger zu. Vor allem, weil er wisse, dass alle diejenigen, die sich hier engagieren, „ganz und gar nicht in die Öffentlichkeit drängen“. Im Landkreis gebe es in vielen Bereichen aktive Selbsthilfegruppen, die ein hohes Ansehen genießen würden, sagte er. Aus insgesamt 30 der eingereichten Fotos wurde die Ausstellung entwickelt, die noch bis Sonntag, 3. November, im Aichacher Krankenhaus zu sehen ist. Darunter auch die Preisträger, die allerdings nicht aus dem Landkreis kommen. Anschließend ist die Fotoausstellung bis 8. Dezember im Krankenhaus in Friedberg zu sehen. Aus Platzgründen voraussichtlich in abgespeckter Form, sagte Dehne. Der nächste Ausstellungsort ist eventuell das Rathaus in Kissing.

Infos zur Kontaktstelle

Aufgabe Die Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen im Gesundheitsamt der Stadt Augsburg bringt Selbsthilfegruppen und Hilfesuchende zusammen und unterstützt die Arbeit der Gruppen.

Außensprechstunde In Außensprechstunden können sich Betroffene oder Angehörige zu verschiedenen Fragestellungen informieren und beraten lassen, zum Beispiel Gruppengründungen, Gruppenfindung, Finanzierung oder Öffentlichkeitsarbeit. Anmeldung für einen persönlichen Beratungstermin unter Telefon 0821/324-2013.

Kontakt Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen Schwaben, Gesundheitsamt, Stadt Augsburg, Karmelitengasse 11, 86152 Augsburg, Telefon 0821/324-2071 (Montag bis Dienstag) und -2013, auf der Homepage der Selbsthilfegruppen Schwaben oder per E-Mail: christiane.dehne@augsburg.de.

