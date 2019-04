vor 12 Min.

In nur 72 Stunden viel bewegen

Jugendliche können sich beim Bund der Deutschen Katholischen Jugend bis Dienstag für Projekte anmelden

In einer 72-Stunden-Aktion etwas auf die Füße stellen? Das geht. Dass Jugendlichen Themen wie Klimaschutz am Herzen liegen, zeigt sich derzeit bei den Fridays-for-Future-Demonstrationen weltweit. Vielfach kam allerdings der Vorwurf auf, dass die Teilnehmer zwar demonstrierten, tatkräftiges Engagement aber vermissen ließen.

Das ist bei der 72-Stunden-Aktion anders. Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) mit seinen Mitgliedsverbänden wie etwa der DJK, der KLJB, den Pfadfindern dpsg, der KJG und vielen mehr ruft mit seinen Partnern und Unterstützern (etwa dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) zu dieser Sozialaktion in ganz Deutschland auf.

Sie findet vom 23. bis 26. Mai statt. Einsatz und gemeinnützige Ideen aus den verschiedensten Bereichen sind gefragt: Die Projekte können ökologisch, politisch, spirituell oder sozial geprägt sein. Teams, Gruppen oder Klassen können sich entscheiden, etwas Gemeinnütziges umzusetzen. Oder auch die Jugendfeuerwehr, die Wasserwacht oder das Bauwagen-Team.

Das ist dann die sogenannte „Do-it!“-Variante: Ander Grundschule Tödtenried (Sielenbach) gibt es eine Arbeitszeitversteigerung für einen guten Zweck. Die Schüler arbeiten dabei für einen guten Zweck. Der Erlös, der beim Schulprojekttag übergeben wird, ist je zur Hälfte für die Haiti-Kinderhilfe und den Elternbeirat der Schule bestimmt.

In der Jugendgruppe Radegundis in Waldberg geht es um die Rettung der Bienen: Samenbälle und Insektenhotels werden gebastelt und nach dem Gottesdienst verteilt.

Die Pfarrjugend von Herz Jesu in Augsburg kocht für Obdachlose und verteilt das Essen in der Wärmestube des Sozialdienstes Katholischer Männer (SKM). Um noch mehr Spenden sammeln zu können, veranstalten die Jugendlichen einen Flohmarkt.

Selbst wer keine Ideen hat, kann an der 72-Stunden-Aktion mitmachen. „Get it!“ sorgt dafür, dass auch solche Teilnehmer nicht untätig bleiben müssen. In einem Briefumschlag erhalten die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ihren „Auftrag“. Wer Größeres umsetzen und neue Leute kennenlernen möchte, kann das auch: Bei „Connect it!“ treffen Teilnehmer auf ein zweites Team. Aus der Aufgabe wird eine gemeinsame Herausforderung. Für die „Get it!“-Variante haben sich die Pfadfinder in Aichach entschieden. Am Donnerstag, 23. Mai, öffnen sie um 17.07 Uhr ihren Briefumschlag.

Annemarie Leis, BDKJ-Geschäftsführerin in Augsburg, sagt: „Inzwischen gibt es 143 Aktionsgruppen im ganzen Bistum Augsburg, wo sich 3500 junge Menschen in 72 Stunden dafür einsetzen, die Welt ein bisschen besser zu machen.“ Interessierte können sich bis Dienstag, 30. April, anmelden unter https://www.72stunden.de/bdkj/augsburg. Dort ist auch zu sehen, wer sich schon angemeldet hat und vielleicht auch die eine oder andere Idee für die eigene Pfarrei oder den eigenen Wohnort. Wer Fragen hat, kann sich unter Telefon 0821/3166- 3453 oder per Mail an dioezesanstelle@bdkj-augsburg.de melden. Wer dem jugendlichen Alter entwachsen ist, kann die Aktion als Sponsor unterstützen. (chsm)

