In sieben Fällen angeklagt - "Schubser von Aichach" steht vor Gericht

Plus Die Staatsanwaltschaft wirft einem 51-Jährigen vor, grundlos Passanten anzugreifen, zu rempeln und zu beleidigen. Es gibt eine Vorgeschichte.

Als eine 76-jährige Rentnerin Anfang Januar auf der Martinstraße in Aichach stand, wurde sie plötzlich von hinten geschubst. Sie stürzte auf die Straße, brach sich den Oberschenkelhals und die Schulter. Sie ist nicht das einzige Opfer des „Schubsers“, einem 51-jährigen Aichacher. Insgesamt sieben Fälle wirft ihm Staatsanwältin Gudrun Wagner vor. Wegen versuchter Körperverletzung, Beleidigung, Nötigung und vorsätzlicher Körperverletzung stand er gestern vor dem Amtsgericht Aichach. Aber erst, nachdem ihn die Polizei daheim abholte und in Handschellen vorführte.

Von schlechtem Gewissen jedoch keine Spur bei dem Angeklagten. Im Gegenteil. „Was ist denn das für eine Veranstaltung hier?“, fragte er immer wieder und beschwerte sich lautstark, dass man ihn unschuldig vor Gericht zerre. Nachdem er zuerst behauptet hatte, keinen der Zeugen zu kennen, machte er eine 180-Grad-Wendung. Die Zeugen hätten ihn angegriffen; er sei das Opfer, behauptete er.

Prozess in Aichach: Angeklagter ein Serientäter?

Der erste Vorfall, der bei der Polizei aktenkundig ist, stammt aus dem Sommer 2017. Mit ihrer Tochter und der etwa fünfjährigen Enkelin war damals eine 71-Jährige in Aichach auf der Werlbergerstraße unterwegs, als sie plötzlich von hinten einen Stoß bekam und zur Seite geschubst wurde. Kurz vorher habe sie hinter sich jemanden brabbeln hören, sagte sie gestern vor Gericht. Was die 71-Jährige schockierte: Als sie von dem 51-Jährigen eine Entschuldigung forderte, spuckte er ihr ins Gesicht. Die Enkelin habe heute noch Angst, so die Seniorin. Den Mut, den „Schubser“ anzuzeigen, hatte die 71-Jährige erst, als sie von ähnlichen Vorfällen hörte.

Und davon gibt es einige: Der Angeklagte trat einer Hausfrau aus Kühbach gegen das linke Schienbein. Sie wollte ihm am Einkaufszentrum am Aichacher Milchwerk sogar Platz machen, damit er an der Engstelle an ihr vorbeigehen konnte. Stattdessen schubste sie der Angeklagte gegen ein Auto und beleidigte sie mit „Halt’s Maul, du dumme Fotze!“ Zwei Frauen, die der Kühbacherin helfen wollten, beschimpfte er Zeugen zufolge lautstark. „Du Rindvieh, du kariert’s“, hieß er eine andere Frau, der er auf Höhe der Marienapotheke in Aichach auf dem Gehweg einen Stoß versetzte. Eine 59-Jährige rempelte er im Vorbeigehen vor dem Biergarten Friedenseiche in Aichach an. Einen Seitenkick verpasst er einem 46-Jährigen, der in einer Warteschlange vor ihm stand. „Er hat mir vorgeworfen, dass ich mich vorgedrängelt habe“, sagte der 46-Jährige aus. Was den Angeklagten im Gerichtssaal zu lautstarkem Protest veranlasste. Der Zeuge habe mit ihm rausgehen und sich mit ihm schlagen wollen, rief er und sah sich einmal mehr als Opfer. Auch ein von Richterin Eva-Maria Kraus verhängtes Ordnungsgeld von 250 Euro bremste ihn kaum. Immer wieder rief er im Prozess dazwischen. Wollte wissen, ob es überhaupt um ihn gehe und was man ihm vorwerfe. Mit seinem Verteidiger Werner Ruisinger wollte er nicht reden. „Weil ich unschuldig bin.“

Genau dieses Verhalten kennt ein Beamter der Aichacher Polizei von dem Angeklagten: „Es ist nicht möglich, ihn zu vernehmen“, sagte er vor Gericht. Eine Vorladung überbrachte der Beamte dem Angeklagten mündlich, weil dieser sich weigerte, das Schreiben entgegenzunehmen. Zur Vernehmung kam er nicht. Ebensowenig wie zur gestrigen Verhandlung. Seit 2017 habe er mit dem Angeklagten zu tun, sagte der Beamte: „Immer mit gleich gelagerten Straftaten.“

"Schubser von Aichach" - Verhandlung wird fortgesetzt

Die 76-jährige Rentnerin, die sich aufgrund des Remplers durch den Angeklagten den Oberschenkelhals brach, sitzt seit dem Vorfall im Rollstuhl. Nachdem sie drei Monate im Krankenhaus und auf Reha verbracht hatte, konnte sie nach dem vielen Liegen nicht mehr gehen. Ihre Mutter sei von dem Vorfall traumatisiert gewesen, so die Tochter.

Kommende Woche wird die Verhandlung fortgesetzt. Dann wird unter anderem ein Gutachter zum Gesundheitszustand des Angeklagten etwas sagen. Außerdem werden mögliche Vorstrafen zur Sprache kommen. Bereits im Juli 2018 war der Mann am Amtsgericht Aichach wegen ähnlicher Vorfälle zu einer Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 15 Euro sowie der Zahlung von 1000 Euro Schmerzensgeld verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn damals der Körperverletzung und Beleidigung schuldig. Er hatte im Dezember 2017 eine Frau in Aichach im Vorbeigehen getreten und beschimpft. Eine Woche zuvor hatte er einen Passanten von hinten auf die Straße geschubst.

Zur nächsten Verhandlung wird der Angeklagte auf jeden Fall anwesend sein. Er sitzt bis dahin in der Justizvollzugsanstalt in Gablingen ein.