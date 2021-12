Trauer um die langjährige Kreisbäuerin Cilli Riemensperger

Plus Die langjährige stellvertretende Kreisbäuerin aus dem Inchenhofener Ortsteil Ainertshofen ist im Alter von 89 verstorben. Beim Landfrauenchor ist sie unvergessen.

Den 90. Geburtstag zu feiern war ihr nicht mehr gegönnt. Im Alter von über 89 Jahren verstarb am vergangenen Freitag die langjährige stellvertretende Kreisbäuerin Cilli Riemensperger aus dem Inchenhofener Ortsteil Ainertshofen.