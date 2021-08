Inchenhofen

Aus einer Inchenhofener Lagerhalle soll ein Hofladen mit Café werden

Der Inchenhofener Gemeinderat stimmte mehrheitlich dem Bauantrag auf einen Hofladen am Angerweg zu.

Plus In einer Lagerhalle in Inchenhofen ist ein Hofladen mit Café, Innen- und Außenbewirtung geplant. Der dafür nötige Wintergarten erweist sich jedoch als schwierig.

Von Gerlinde Drexler

Aus einer Lagerhalle in Inchenhofen soll ein Hofladen mit Café mit Innen- und Außenbewirtung werden. Das fand der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend grundsätzlich eine gute Idee. Knackpunkt war allerdings das Areal, auf dem momentan noch ein Carport steht.

