Der Leonhardiritt in Inchenhofen wird auch 2021 wieder abgesagt

Am 7. November hätte der Leonhardiritt in Inchenhofen stattfinden sollen – nun wurde er abgesagt. Der Grund ist das geforderte Schutz- und Hygienekonzept.

Die Entscheidung ist nicht leichtgefallen, aber sie war einstimmig: Das Leonhardikomitee St. Leonhard in Inchenhofen hat beschlossen, den Leonhardiritt wie schon im Jahr 2020 auch heuer abzusagen. Er findet traditionell an dem Sonntag statt, der dem Leonhardstag, dem 6. November, am nächsten ist. Demnach hätte er heuer am 7. November stattgefunden.

3G-Regel hätte beim Leonhardiritt in Inchenhofen gegolten

Der Grund für die Entscheidung des Leonhardikomitees ist das Schutz- und Hygienekonzept. Das sei personell nicht zu stemmen, sagte Vorsitzender Hans Schweizer. Nach aktuellem Stand gelten die 3G-Regeln für die Veranstaltung. Zuschauer müssten also nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind.

Zwischen dem Eingangs- und Begegnungsbereich bis zum Stehplatz würde außerdem eine Maskenpflicht bestehen. Die zur Verfügung stehenden Stehplätze müssten Corona-bedingt so genutzt werden, dass die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Meter unter Wegfall der Maskenpflicht am Platz sichergestellt ist. Darüber hinaus müssten Eintrittskarten personalisiert auf den Kartenkäufer verkauft werden. Außerdem sollten Maßnahmen zur Vermeidung von Menschenansammlungen an den Parkplätzen ergriffen werden.

Schlechte Nachrichten: Der Leonhardiritt in Inchenhofen fällt in diesem Jahr wieder aus. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Aus diesen Gründen votierte das Organisationsteam um Vorsitzenden Schweizer auch in diesem Jahr für eine Absage. Das geforderte Schutz- und Hygienekonzept sei nicht einzuhalten und personell nicht zu stemmen, so Schweizer.

Absage in den 1960er Jahren aus einem anderen Grund

Der Leahader Umritt gilt als einer der ältesten in ganz Bayern. Allerdings fand er schon einmal von 1961 bis 1964 ebenfalls nicht statt. Schuld daran war aber kein Virus, sondern der Einzug der modernen Technik. Damals kamen die Traktoren auf und ersetzten die Pferde der Landwirte. Es gab deshalb nicht genug Rösser für den Leonhardiritt.

Lichterprozession und Pontifikalamt finden statt

Den Vorabendgottesdienst zum Leonhardifest mit Lichterprozession am Samstag, 6. November, sowie das Pontifikalamt und die Bruderschaftsandacht am Festtag möchte Dekan Stefan Gast abhalten. Er schränkt ein: „Allerdings muss man die geltenden Vorschriften abwarten.“ Für das Pontifikalamt hat Bischof Bertram Meier aus Augsburg zugesagt. Diese Veranstaltungen seien kurzfristiger zu organisieren als der Umritt, meinte Schweizer. Der 7. November wird für den ganzen Ort wieder ein ungewöhnlicher Leonhardstag werden.