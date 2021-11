Inchenhofen kann das Grundstück für sein Bürgerhaus behalten

Plus Weil nicht nur die Gemeinde Inchenhofen ein Vorkaufsrecht für ein Grundstück hat, landet dessen Kauf vor dem Verwaltungsgericht. Das Verfahren endet allerdings ohne Urteil.

Ein Bürgerhaus in Inchenhofen ist ein Projekt, das dort schon lange auf dem Wunschzettel der Gemeinde steht. Im Dezember vergangenen Jahres teilte Bürgermeister Toni Schoder im Leahader Marktboten mit, dass die Gemeinde ein Grundstück dafür gekauft habe. Bei einer Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht (VG) Augsburg ging es kürzlich genau darum. Denn es gab noch eine Partei, die ein Vorkaufsrecht auf das Areal gehabt hatte, wie VG-Pressesprecher Richard Wiedemann auf telefonische Nachfrage mitteilte.