"Leit-Wolf": Wie es Thomas Wolf unter die Sportler des Jahres schaffte

Plus Thomas Wolf ist sprunggewaltiger Kapitän der Inchenhofener Volleyballer - und Zweiter bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres. Was sich der 31-Jährige vornimmt.

Seit Kurzem schmettern, baggern und blocken sie wieder, die Inchenhofener Volleyballer. Die Corona-Pause hat ein Ende, endlich. Thomas Wolf ist mittendrin. Zum Trainingsauftakt, erzählt er, habe Trainer Siegfried Goßler sich umgeschaut und gesagt: ",Der einzige, der nicht zugenommen hat, bist Du.' Ich habe ihm geantwortet, dass er sich da mal nicht täuschen soll", sagt Wolf und lacht. "Zwei, drei Kilo hatte ich bestimmt mehr drauf." Und doch macht gerade die Athletik Wolf zu einem prägenden Spieler im Leahader Team. Das Ergebnis: Punkte für die Mannschaft - und eine individuelle Auszeichnung für Wolf: Er holte bei der Wahl zum AN-Sportler des Jahres 2020 einen starken zweiten Platz hinter Gewinnerin Anna-Sophie Sitzmann. Ein Erfolg, der nicht von irgendwoher kommt.