Inchenhofen: Schoder gewinnt deutlich vor Trott und Posch

Anton Schoder wird neuer Bürgermeister in Inchenhofen. 62 Prozent der Wähler gaben dem Kandidaten von CSU und Freien Wählern ihre Stimme. Das eindeutige Ergebnis hat den 54-Jährigen am Sonntagabend überrascht: „Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass ich so eine breite Zustimmung erhalte“, sagte er kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Claus Trott vom Bürgerwillen ‘84 erhielt 22,9 Prozent der Stimmen, Maria Posch ( ÖDP) kam auf 15,1 Prozent.

Das Ergebnis wollte Anton Schoder am Abend mit der Familie und der Gruppierung im Voglbräu feiern. Politisch sei er ein Teamplayer, wie er sagte. „Das soll auch so bleiben.“ Deswegen wolle er sich zunächst mit dem neuen Gemeinderat abstimmen und gemeinsam die Richtung festlegen, in die es nun gehen soll.

Maria Posch war am Abend mit einigen Begleiterinnen ins Rathaus gekommen, um das Ergebnis aus erster Hand zu erfahren. Sie sei zufrieden, wie sie sagte. Zumal sie bei dieser Kommunalwahl zum ersten Mal angetreten sei. Maria Posch rechnete damit, in sechs oder zwölf Jahren mehr Stimmen zu erhalten, schon weil dann ihre Kinder größer seien. „Die Wahlbeteiligung ist auf jeden Fall unser Verdienst“, erklärte sie. Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag in Inchenhofen bei 70,3 Prozent.

Claus Trott: Anton Schoder tritt ein großes Erbe an

Von dem eindeutigen Ergebnis überrascht wurde auch Claus Trott. Der Bürgerwille ‘84 habe gehofft, in eine Stichwahl zu kommen, erklärte er. Entsprechend groß war die Enttäuschung. „Der Wähler hat entschieden. Das ist Demokratie“, so Trott. Schoder trete ein großes Erbe an. „Ich gratuliere ihm natürlich und bin gespannt, was er daraus macht.“

Anton Schoder ist der erste Bürgermeister in Inchenhofen, der das Amt hauptberuflich ausübt. Ein Vorschlag der CSU/Freien Wähler-Fraktion hatte den Stein im November ins Rollen gebracht: Die Fraktion stellte den Antrag auf einen hauptamtlichen Bürgermeister. Der amtierende ehrenamtliche Bürgermeister des Bürgerwillen ‘84, Karl Metzger, war da jedoch bereits 70 und hatte somit die Altersgrenze für das Hauptamt überschritten.

Der Bürgerwille ‘84 sammelte Unterschriften, um einen Bürgerentscheid herbeizuführen. Und die Bürger entschieden. Mehr als die Hälfte stimmte im Dezember für einen hauptamtlichen Bürgermeister in der Gemeinde. Gleichzeitig beendeten die Inchenhofener damit die Amtszeit von Karl Metzer, obwohl der schon im Frühjahr angekündigt hatte, noch einmal kandidieren zu wollen.

Es blieb in Inchenhofen weiter spannend

Spannend blieb es aber auch nach dieser Entscheidung. Denn nun traten mit Claus Trott, Maria Posch und Anton Schoder gleich drei Kandidaten zur Wahl an. Als am Freitagnachmittag im Rathaus in Inchenhofen dann auch noch Gerüchte die Runde machten, dass die gesamte Kommunalwahl eventuell ausfallen könnte, wuchs die Nervosität. Am Ende fanden die Wahlen doch statt. Die Ergebnisse der Wahlen zum Gemeinderat standen bis Redaktionsschluss noch nicht fest.

