Trotz Corona: Viele pilgern zum heiligen Leonhard nach Inchenhofen

Plus Die Pfingstwallfahrt nach Inchenhofen hat Tradition. An diesem Wochenende kommen nicht so viele Pilger wie sonst - aber manche dafür schon sehr lange.

Von Erich Echter

Die Wallfahrt zum heiligen Leonhard, auch bayerischer Herrgott genannt, in Inchenhofen steht trotz Corona-Pandemie hoch im Kurs. In den Wallfahrer-Gottesdiensten am Pfingstsonntag und -montag waren alle erlaubten Plätze in der Wallfahrtskirche St. Leonhard belegt. Das Pontifikalamt zelebrierte Abt Theodor Hausmann von St. Stephan in Augsburg. Heuer jährte sich zum 40. Mal, dass der verstorbene Monsignore German Fischer die Erzbruderschaft zum heiligen Leonhard wiederbelebt hat.

