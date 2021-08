Inchenhofen

15:16 Uhr

Unbekanntes Großfahrzeug beschädigt zwei Autos in Inchenhofen

Die Aichacher Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Freitagabend in Inchenhofen.

Der große Anhänger eines unbekannten Fahrzeugs streift am Freitagabend in Inchenhofen zwei Autos und richtet erheblichen Sachschaden an.

Erheblichen Sachschaden hat der Fahrer eines unbekannten Großfahrzeuges am Freitagabend in Inchenhofen angerichtet. Wie die Aichacher Polizei am Donnerstag auf Anfrage mitteilte, wurden zwei Autos beschädigt. Der Unfall ereignete sich kurz vor 21.30 Uhr auf der St.-Leonhard-Straße. Einem 69-jährigen Autofahrer kam ein großes Fahrzeug entgegen, dessen große Frontbeleuchtung ihn so blendete, dass er bis zum Stillstand abbremste. Dennoch konnte er nicht verhindern, dass der große gelbe Fahrzeuganhänger sein Auto streifte und Schaden von etwa 7000 Euro anrichtete. Polizei: Eventuell war es ein Traktor mit Gülleanhänger Das unbekannte Fahrzeug beschädigte außerdem ein am Straßenrand geparktes Auto. Hier wird der Schaden auf rund 5000 Euro geschätzt. Laut Polizeisprecher Peter Löffler könnte es sich um einen Traktor mit Gülleanhänger handeln. Möglich sei aber auch, dass es sich um ein Klärschlammfahrzeug mit Anhänger gehandelt habe. Das unbekannte Fahrzeug fuhr weiter, ohne anzuhalten. Vorstellbar sei, dass der Fahrer des Gefährts gar nicht bemerkte, dass der Anhänger die Autos beschädigte, so Löffler. Deshalb hofft die Polizei auf Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (jca)

