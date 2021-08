Unfall bei Inchenhofen: Laster und Auto stoßen zusammen, fünf Verletzte

Bei einem Unfall nahe Inchenhofen wurden fünf Menschen verletzt. Ein Lastwagenfahrer hat einem Auto die Vorfahrt genommen. Doch auch dem Autofahrer droht Ärger.

Fünf Menschen sind bei einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Inchenhofen am Donnerstagabend verletzt worden. Ein 47-Jähriger wollte gegen 18.10 Uhr mit seinem Lastwagen vom Inchenhofener Ortsteil Ainertshofen nach links auf die Kreisstraße AIC 1 in Richtung Pöttmes einbiegen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete er dabei die Vorfahrt eines von rechts aus Inchenhofen kommenden VW Polos und stieß mit diesem zusammen.

Unfall bei Inchenhofen: Auto und Laster schleudern von der Straße

Durch die Wucht des Aufpralls kamen das Auto und der Lastwagen von der Straße ab und wurden in den Graben beziehungsweise in ein Maisfeld geschleudert. Neben dem Lastwagenfahrer wurden auch der 21-Jährige am Steuer des VW Polos und dessen drei Begleiterinnen im Alter von 16 Jahren leicht verletzt.

Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen am Unfallort

Der Rettungsdienst brachte alle Verletzten ins Krankenhaus. Eine Person wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Über die Art der Verletzungen der fünf Betroffenen lagen der Polizei bis Freitagmittag noch keine Erkenntnisse vor. Es entstand ein Schaden von circa 13.000 Euro.

21-jähriger Autofahrer war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Auch der 21-jährige Polofahrer muss mit Konsequenzen rechnen. Er hatte sich den Wagen nach Polizeiangaben ohne Zustimmung von einer Verwandten ausgeliehen und war zudem ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. (nsi)