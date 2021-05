Inchenhofen

vor 53 Min.

Was die Inchenhofener für bessere Wasserversorgung zahlen müssen

Vor allem der Neubau des Wasserpumpemhauses (vorne) im Gewerbegebiet sorgte für eine Verbesserung der Wasserversorgung in Inchenhofen. Die Gemeinde investierte rund 770.000 Euro in die Maßnahme.

Plus In Inchenhofen erhöht sich nicht nur der Wasserpreis, auf die Grundstücksbesitzer kommen noch weitere Kosten zu. Drei Raten fließen in das Wasserwerk.

Von Gerlinde Drexler

Das Pumpenhaus in Inchenhofen musste versetzt und eine Leitung zum Wasserzweckverband Magnusgruppe aufgeweitet werden. Aktuell muss sich der Markt außerdem anteilig an den Millioneninvestitionen der Magnusgruppe beteiligen. In der Sitzung am Dienstag entschied der Gemeinderat, dass die Kosten zum kleineren Teil über Gebühren und der Rest über Beiträge umgelegt werden soll. Der Wasserpreis erhöht sich damit voraussichtlich auf 1,59 Euro pro Kubikmeter. Derzeit beträgt er 1,40 Euro pro Kubikmeter.

Themen folgen