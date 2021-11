Inchenhofen

06:30 Uhr

Wird Inchenhofen in Zukunft noch ein eigenes Standesamt haben?

Plus Soll die Gemeinde Inchenhofen ihr Standesamt behalten oder dessen Aufgaben nach Aichach abgeben? Darüber entspann sich im Gemeinderat eine emotionale Debatte.

Von Gerlinde Drexler

Für den einen war es eine Chance. Der andere befürchtete, dass ein Stück Heimat verloren geht. Anderen ging es um die Rechtssicherheit. Die Frage, ob die Aufgaben des Standesamts der Gemeinde Inchenhofen an die Stadt Aichach übertragen werden, sorgte in der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch für teils emotionale Diskussionen. Am Ende fiel die Entscheidung knapp aus.

