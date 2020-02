vor 37 Min.

Inchenhofen leitet Abwasser um

Für den Anschluss an die neue gemeinsame Großkläranlage an der Paar mit der Nachbarkommune Kühbach muss die Marktgemeinde die alte Kläranlage jetzt umbauen. Das kostet 740000 Euro. Wie die Summe bezahlt wird

Von Gerlinde Drexler

Rund 740000 Euro muss die Gemeinde Inchenhofen in den Umbau von Rechenanlage und Pumpenhaus an der alten Kläranlage stecken. Die Arbeiten sind die Voraussetzung für den Anschluss an die neue Verbandskläranlage in Kühbach. Ab Oktober soll laut Ingenieurbüro Mayr das Abwasser aus Inchenhofen dort eingeleitet werden. Der Gemeinderat beschloss den Umbau am Dienstag.

Der Feinrechen in der Rechenanlage wird zurückgebaut und stattdessen ein elektronisch gesteuerter Schieber eingebaut. Im Pumpwerk wird die Maschinentechnik erneuert und es werden leistungsfähigere Pumpen eingebaut. Mit den neuen Pumpen erhöht sich die Fördermenge des Wassers. Von bisher 26 Kubikmetern seien dann zum Beispiel bei Starkregen bis zu 41 Kubikmeter möglich, so ein Mitarbeiter des Ingenieurbüros.

Die Gemeinderäte diskutierten die Option, für zusätzlich rund 130000 Euro in die Rechenanlage einen Grobrechen einzubauen. Den alten Rechen stattdessen nicht auszubauen, wie von Rainer Tremmel angeregt, sei aus technischen Gründen nicht möglich, erklärte der Ingenieur: „Er war einmal eine Sonderanfertigung.“ Eine neue Rechenanlage hätte in dem Gebäude keinen Platz mehr. Wolfgang Mokosch wollte wissen, ob es Anlagen gibt, die ohne Grobrechen in Betrieb sind. Das sei die überwiegende Zahl, antwortete der Ingenieur.

Gemeinderat Hans Schweizer war generell skeptisch, ob der Umbau zeitlich noch zu schaffen ist. Ab Mitte des Jahres soll bei der neuen Verbandskläranlage der Probebetrieb anlaufen. Dann ist nach Auskunft des Ingenieurbüros geplant, zuerst den Kühbacher Ortsteil Haslangkreit und dann Kühbach anzuschließen. Ab Ende Oktober soll das Abwasser aus Inchenhofen eingeleitet werden. Der Umbau sei bis dahin abgeschlossen, versicherte das Ingenieurbüro. Ob sich der Umbau auf die Ergänzungsbeiträge, die die Inchenhofener für den Neubau der Kläranlage zahlen, auswirken, wollten sowohl Heinrich Schoder als auch Tremmel wissen. „Nein“, sagte Bürgermeister Karl Metzger. Die Umbaukosten würden über die Gebühren abgerechnet. Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen hatte der Gemeinderat bereits Ende 2018 einer Erhöhung des Abwasserpreises von 2,20 auf 3,15 Euro pro Kubikmeter zugestimmt. Einstimmig beschloss der Gemeinderat, die Rechenanlage und das Pumpenhaus für rund 740000 Euro umzubauen – ohne Einbau eines Großrechens.

In der Gesamtsumme ist auch die neue Druckleitung enthalten, mit der Inchenhofen an die neue Kläranlage angeschlossen wird. Ein Teil der Kosten wird mit 50 Prozent bezuschusst. Der Umbau ist der größte von drei Bauabschnitten. In einem zweiten und dritten Schritt werden nach Inbetriebnahme der neuen Kläranlage das bisherige Vor- und Nachklärbecken der alten Kläranlage umgebaut sowie das Rückhaltevolumen auf 5000 Kubikmeter erhöht.

