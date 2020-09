11:57 Uhr

Inchenhofen soll mehr Wohnbauflächen bekommen

Auch in Inchenhofen ist Wohnraum gefragt. Dem trägt die Gemeinde nun mit der Planung neuer Bauflächen Rechnung.

Plus In einer Sondersitzung befasst sich der Marktgemeinderat mit dem Vorentwurf für den neuen Flächennutzungsplan. Eine Umgehung ist darin nicht mehr vorgesehen.

Von Gerlinde Drexler

An aktuelle Entwicklungen angepasst ist der neue Flächennutzungsplan der Gemeinde Inchenhofen. Der Vorentwurf, den Planer Hans Brugger am Dienstag in einer Sondersitzung dem Gemeinderat vorstellte, enthält mehr Wohnbauflächen als der bis jetzt noch gültige Plan aus dem Jahr 1994. Anstelle einer möglichen Umgehungsstraße sieht der Entwurf eine andere Zielsetzung vor.

Wesentlich umfangreicher als vor 26 Jahren ist heute das Paket, das zu einem Flächennutzungsplan gehört. In verschiedene Themenkarten sind unter anderem Flächen für den Arten- und Biotopschutz, das Geländeklima oder den Boden- und Grundwasserhaushalt ausgewiesen. Neben dem integrierten Landschaftsplan, den es bisher nicht gab, ist auch die digitale Flurkarte neu, die Planer Brugger mit einarbeitete.

Bei der Ausarbeitung des neuen Plans achtete Brugger darauf, eine kompakte Siedlungsstruktur zu haben. Er nahm zum Beispiel die im Innenraum zur Verfügung stehenden freien Flächen mit als Wohnbaufläche auf. 2016 seien hier 92 unbebaute Grundstücke erfasst gewesen, so der Planer. Ein Rundschreiben an die Grundstückseigentümer habe damals ergeben, dass die meisten die Flächen für die Nachkommen aufheben wollen. Brugger zum Gemeinderat: „Es ist ein großes Potenzial, steht aber im Normalfall nicht zur Verfügung.“

Flächen werden neu als Wohnbauflächen ausgewiesen

Im jetzigen Flächennutzungsplan sind knapp 50.000 Quadratmeter als Wohnbaufläche ausgewiesen. Der neu aufgestellte Plan sieht jetzt 70.000 Quadratmeter vor. Darunter sind bereits vorhandene Flächen wie die rund 8000 Quadratmeter westlich der Hagenaustraße oder die 23.000 Quadratmeter westlich des Auweges. Neu aufgenommen als Baufläche wurden unter anderem die etwa 11.000 Quadratmeter südöstlich der Mozartstraße. Flächen, die nicht zur Verfügung stehen beziehungsweise sich für eine Bebauung nicht eignen, reduzierte der Planer. Zum Beispiel nördlich der Radersdorfer Straße oder beim Bauhof. Eine mögliche Erweiterung des Gewerbegebietes sah er nördlich des bestehenden Gewerbegebietes vor.

Der Entwurf ist das Ergebnis mehrerer Sitzungen. Schon der frühere Gemeinderat unter dem damaligen Bürgermeister Karl Metzger beschloss 2014, den Flächennutzungsplan neu aufzustellen. Nach einem ersten Entwurf 2017 legten die Gemeinderäte eine Liste mit Anregungen vor, die der Planer bei seinem Entwurf berücksichtigte. Ebenso wie die Anträge von Bürgern zu Bauflächen.

Alternative zu einer Umfahrung

Ausführlich ging Brugger auf eine mögliche Umgehungsstraße ein. Der Planer wies auf eine frühere Untersuchung hin, nach der eine Umgehungsstraße alleine nicht viel bringen würde. Sie mache nur in Verbindung mit Rückbaumaßnahmen innerorts Sinn, war das Ergebnis der Untersuchung. Sowohl die geplante 2,4 Kilometer lange Westumfahrung als auch die 3,7 Kilometer lange Ostumfahrung würden das Landschaftsbild massiv verändern, so der Planer. „Inchenhofen wäre anders mit der Umgehung.“ Der frühere Gemeinderat hatte deshalb bereits beschlossen, mögliche Trassen für die Umfahrung nicht im Flächennutzungsplan darzustellen.

Brugger nannte als Zielsetzung: „Keine Umgehungsstraße, sondern weiter schauen, ob es vorhandene Straßen gibt, die zum Teil den Verkehr aufnehmen könnten.“ Hierbei müsse man sich mit den Nachbargemeinden abstimmen, regte der Planer an: „Es gäbe durchaus Ansätze. Das müsste man genauer untersuchen.“ Der Gemeinderat stimmte dem Vorentwurf der Planung schließlich zu.

