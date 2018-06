vor 40 Min.

Infos zu E-Mobilität

Austausch und Expertise

Das E-Auto gilt als Mobilitätsform der Zukunft. Trotzdem haben Bürger noch viele Fragen, etwa: Genügt mir die Reichweite? Wo ist die nächste Ladesäule? Welche Modelle kommen für mich in Frage? Infos in lockerer Atmosphäre soll es laut einer Mitteilung des Landratsamtes bei einem Bürgertreffen mit dem Titel „Elektromobilität im Alltag“ am Donnerstag, 28. Juni, 19 Uhr, im Bauernmarkt Dasing geben.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Wanderausstellung „Elektromobilität Bayern“ statt, die von der Fachstelle für Klimaschutz am Landratsamt Aichach organisiert wird (wir berichteten). Die Ausstellung selbst ist noch bis Ende Juni im Foyer des Landratsamtes zu besichtigen. Beim Bürgertreffen stehen Guido Weißmann, Experte für Elektromobilität der Bayern Innovativ GmbH sowie Besitzer von Elektroautos zur Anwendung der Technologie im Alltag als Ansprechpartner zur Verfügung. Die Teilnehmer erhalten Informationen und Praxisberichte aus erster Hand, darüber hinaus bleibt viel Raum für Fragen und Austausch. (AN)

Bis 15 Uhr am Veranstaltungstag unter derTelefonnummer 08251/92-232 oder online unterwww.lra-aic-fdb.de/klimaschutz

Themen Folgen