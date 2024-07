Fußball-EM: Spanier aus Aichach hofft auf deutschen Sieg gegen die "rote Furie"

Herr Barrera, wie hat es Sie aus Sevilla, der spanischen Heimatstadt Ihrer Eltern, nach Aichach verschlagen?

JOSÉ BARRERA: Ich wohne seit meiner Geburt, also seit 57 Jahren, in Aichach. Mein Papa kam damals als einer der ersten spanischen Gastarbeiter hierher.

Sie betreiben seit 18 Jahren die spanische Bodega "Tio Pepe" im Stieglbräu-Hof in der Aichacher Innenstadt. Wie bei vergangenen Fußball-Großereignissen bieten sie dort wieder ein Public Viewing der EM-Spiele an.

BARRERA: Ich bin selbst riesiger Fußball-Fan und will meinen Gästen etwas bieten. Das Public Viewing läuft diesmal aber durchwachsen. Vor allem bei schlechtem Wetter kommt keiner. Außerdem gibt es diesmal gar keine richtige Fußball-Euphorie. Es kommt mir so vor, als ob sich die Deutschen nicht mehr trauen, Nationalstolz zu zeigen. Das ist in anderen Ländern anders.

Was ist der große Unterschied zwischen Spanien und Deutschland?

BARRERA: In Spanien gibt es immer gutes Wetter. Da ist es durchgängig warm. Schön ist es in beiden Ländern. Die Südländer sind aber vielleicht etwas lebensfreudiger.

Wem drücken Sie beim EM-Viertelfinale Spanien gegen Deutschland am Freitagabend die Daumen?

BARRERA: Ich glaube zwar, dass Spanien gewinnt, würde mich aber mehr über einen deutschen Sieg freuen. Da muss ich wirtschaftlich denken. Wenn die Deutschen ausscheiden, kommt keiner mehr zum Public Viewing. Ich tippe auf ein 2:1 für Deutschland.

Zur Person

José Barrera hat spanische Eltern, lebt aber seit seiner Geburt in Aichach. Er hat eine Tochter. Der gelernte Koch und Kellner ist großer Fußball-Fan und Anhänger des FC Sevilla und des FC Bayern München. Seit 18 Jahren betreibt er in der Aichacher Innenstadt die Bodega "Tio Pepe". Das Viertelfinale will er mit seinen Gästen auf Großleinwand schauen. Ohne seine Gäste, sein Personal und seinen Hausherrn sei kein Public Viewing möglich, so Barrera.