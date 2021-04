Inzidenz 221,3: Corona-Zahlen im Landkreis bleiben auf hohem Niveau

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt leicht, bewegt sich aber weiter deutlich über 200. So ist die Situation im Krankenhaus Aichach.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter deutlich über der 200er-Marke. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) liegt sie am Montag bei 221,3 - und damit leicht niedriger als am Vortag, an dem mit 226,5 der höchste Wert seit Pandemie-Beginn gemeldet wurde. Zum Vergleich: In Bayern liegt die Inzidenz laut RKI bei 179, in Deutschland bei 169.

Corona: Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt über 200

Durch den zuletzt deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenz gilt im Landkreis Aichach-Friedberg weiterhin die verschärfte "Notbremse". Waren bis zum vergangenen Samstag noch Einkäufe mit negativem Corona-Test und vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") möglich, müssen Ladengeschäfte mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe seit Montag schließen. Hier ist nur noch das Abholen vorbestellter Ware möglich ("Click & Collect" bzw. "Call & Collect").

Notbremse: Diese Geschäfte dürfen im Wittelsbacher Land weiter öffnen

Unter der Voraussetzung, dass verschiedene Regeln wie FFP2-Maskenpflicht und begrenzte Kundenanzahl eingehalten werden, dürfen folgende Geschäfte öffnen: der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Versicherungsbüros, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermitteln sowie der Großhandel. Der Verkauf von Waren, die über das übliche Sortiment des jeweiligen Geschäfts hinausgehen, ist untersagt.

Friseur- oder Fußpflegebesuche sind nach Terminreservierung weiter möglich, allerdings müssen Kunden ein negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden zurückliegender PCR-Test, Antigen-Schnelltest oder Selbsttest unter Aufsicht) vorweisen können. Zudem muss dort auch das Personal eine FFP2-Maske tragen.

Im Bereich Sport ist nur die kontaktfreie Ausübung von Individualsportarten allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Hausstands erlaubt.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach sinkt leicht

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Patienten am Aichacher Krankenhaus leicht gesunken. Nachdem am Sonntag dort sieben positiv Getestete stationär behandelt wurden, waren es am Montag sechs. Die Zahl der Corona-Patienten auf der Intensivstation stieg dagegen von drei auf vier. Sie alle müssen beatmet werden. Hinzu kommen vier Verdachtsfälle in Aichach. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es derzeit weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

