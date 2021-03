18:00 Uhr

Inzidenz 71,3: Steigen die Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg nun exponentiell?

Plus Der Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg schießt in die Höhe. Ist das erst der Anfang? Wie ändern sich die Corona-Regeln? Antworten auf wichtige Fragen.

Von Max Kramer

45 Tage liegen zwischen dem 2. Februar und dem 19. März. 45 Tage, an denen man die Corona-Lage im Landkreis Aichach-Friedberg getrost als verhältnismäßig entspannt beschreiben konnte - weil es der Sieben-Tage-Inzidenzwert erlaubte. Er gilt als wichtigster Indikator für den Verlauf der Pandemie und bestimmt, wann wo welche Regeln gelten. Seit dem 2. Februar bewegte er sich im Landkreis Aichach-Friedberg konstant unter der 50er-Grenze. Das ist seit diesem Freitag vorbei. Im Vergleich zu Mittwoch - das zuständige Robert-Koch-Institut (RKI) hatte zwischenzeitlich massive technische Probleme - hat sich die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg mehr als verdoppelt. Sie liegt nun bei 71,3 - und das hat Konsequenzen. Wichtige Fragen und Antworten im Überblick.

Wo steht der Landkreis Aichach-Friedberg?

Der schlagartige Sprung auf 71,3 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen kommt auf den ersten Blick durchaus überraschend. Für Donnerstag hatte das RKI nachträglich die Inzidenz 47,0 gemeldet, für Mittwoch 34,2. Nimmt man jedoch die jüngsten Tageswerte in den Blick, lagen diese deutlich höher als in den Vorwochen. Am Donnerstag meldete das Landratsamt 96 positiv getestete Landkreisbewohner in den vergangenen sieben Tagen, am Freitag bereits 123. Dies ist der höchste Wert seit dem 11. Januar. Damals lag die Inzidenz im Landkreis bei 129,2.

Was steckt hinter diesem Inzidenz-Sprung?

Die jüngsten Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Inzidenzwerte im Landkreis Aichach-Friedberg aktuell exponentiell steigen. Das bedeutet, stark vereinfacht: Die Zahlen steigen nicht kontinuierlich - also gleichbleibend über einen längeren Zeitraum -, sondern in immer kürzeren Zeitabständen immer deutlicher. Das RKI konstatiert derzeit für ganz Deutschland ein exponentielles Inzidenz-Wachstum. Dass sich die Landkreiszahlen oft erst verzögert in der RKI-Statistik äußern, liegt an der Meldekette zwischen Gesundheitsamt, Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und RKI. Für das Wittelsbacher Land ist davon auszugehen, dass die Zahlen demnächst weiter steigen.

Wie sind die steigenden Corona-Zahlen im Landkreis zu erklären?

Nicht mit einzelnen Ausbrüchen in Einrichtungen, wie es im Landkreis etwa im Herbst der Fall gewesen war. Kirsten Höper, Leiterin des Gesundheitsamts Aichach-Friedberg, erklärt auf Nachfrage unserer Redaktion, es handle sich derzeit im Landkreis um ein "diffuses Infektionsgeschehen", das sie der dritten Welle zuordnen würde. Konkrete Ausbruchsherde seien bislang nicht erkennbar. In der vergangenen Woche hatte bereits Christian Stoll, Pandemiebeauftragter der Kliniken an der Paar, betont, der Landkreis stehe am Beginn der dritten Welle. Grund dafür sei auch, dass sich bislang seltene Mutationsfälle bald häufen würden. Seit Ende Januar wurden davon 56 nachgewiesen. Entscheidend für den Pandemieverlauf bleiben nach Stolls Einschätzung jedoch das Kontaktverhalten der Menschen sowie die Entwicklung der Impfungen.

Was verändert sich durch den Anstieg unmittelbar?

Dass der Inzidenzwert genau jetzt die 50er-Marke knackte, dürfte mancher Schulleitung im Landkreis ein "ausgerechnet" entlockt haben. Für Schulen ist Freitag Stichtag. Der Inzidenzwert dieses Tages entscheidet, wie es in der gesamten darauffolgenden Woche weitergeht. Da der Landkreis nun zwischen 50 und 100 liegt, findet ab Montag an allen Schularten und Jahrgangsstufen Präsenzunterricht statt, sofern dabei der Mindestabstand von eineinhalb Metern durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Ansonsten findet Wechselunterricht statt. Für Grundschulen und die Jahrgänge eins bis vier an Förderschulen hatte in dieser Woche noch uneingeschränkt Präsenzunterricht gegolten. Kindertageseinrichtungen können nach Angaben des Landratsamts unter der Voraussetzung öffnen, dass die Betreuung in festen Gruppen erfolgt.

Was passiert, wenn die Inzidenz länger über der 50er-Marke bleibt?

Bleibt die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen zwischen 50 und 100, kommt es ab dem fünften Tag - in diesem Fall Dienstag, 23. März - zu deutlichen Veränderungen. So dürften Kultureinrichtungen und Einzelhandel zwar weiter öffnen, jedoch nur noch mit vorheriger Terminvereinbarung (Click and Meet). Auch für den Bereich Sport gäbe es Beschränkungen. An den Kontaktregeln ändert sich dagegen vorerst nichts: Bis zu einem Inzidenzwert von 100 sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Wie ist die Lage am Krankenhaus Aichach?

Nach Wochen der Entspannung hat die Zahl der Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus in den vergangenen Tagen wieder zugenommen. Mussten dort am Montag noch zwei positiv getestete Patienten stationär behandelt werden, waren es am Freitagmorgen bereits sieben. Zwei von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommen in Aichach zwei Verdachtsfälle. Immerhin: Die Zahl der über 70-jährigen Corona-Patienten in den Krankenhäusern geht inzwischen signifikant zurück - offenbar ein Effekt fortschreitender Impfungen.

