Inzidenz in Aichach-Friedberg bleibt über 100 - kommen schärfere Corona-Regeln?

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg liegt bei 101. Bleibt er auch am Dienstag über 100, gelten ab Donnerstag neue Corona-Regeln.

Von Max Kramer

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis Aichach-Friedberg bewegt sich weiter knapp über der 100er-Schwelle. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete für Montag 101 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Wert ist im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert, liegt damit aber bereits am zweiten Tag in Folge über 100. Sollte dies auch am Dienstag der Fall sein, greift im Landkreis Aichach-Friedberg ab Donnerstag, 1. April, die sogenannte "Notbremse".

Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg bleibt über 100

Dies wäre gleichbedeutend mit einer Rückkehr zu einem härteren Lockdown, wie er vor dem 8. März galt. Erlaubt wären dann unter anderem nur noch Zusammenkünfte mit exakt einer Person eines weiteren Haushalts. Bislang können sich bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Der Einzelhandel müsste vorerst wieder schließen, außerdem würde nach derzeitigem Stand eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft treten. Auch Sport wäre nur noch mit einer weiteren Person und kontaktfrei erlaubt, Mannschaftssport wäre verboten. Bleibt die Inzidenz bis zum Ende der Osterferien über 100, hat die "Notbremse" auch weitreichende Auswirkungen auf den Schulbetrieb.

Diese Corona-Regeln gelten aktuell im Wittelsbacher Land

Bis mindestens Mittwoch, 31. März, gelten im Landkreis Aichach-Friedberg folgende Regeln:

Es sind private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre zählen nicht mit.

Der Einzelhandel darf für Terminshopping-Angebote ("Click & Meet") öffnen, wobei eine Kundin oder ein Kunde pro angefangene 40 Quadratmeter Verkaufsfläche nach vorheriger Terminbuchung für einen fest begrenzten Zeitraum mit Kontaktnachverfolgung zugelassen werden kann.



Museen, Galerien, zoologische und botanische Gärten sowie Gedenkstätten dürfen für Besucher mit vorheriger Terminbuchung und Kontaktnachverfolgung öffnen.

Erlaubt ist Individualsport mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich, auch auf Außensportanlagen.

Mehr Intensivpatienten: Lage am Krankenhaus Aichach spannt sich an

Allmählich spannt sich auch die Lage am Aichacher Krankenhaus wieder an. Über das Wochenende stieg die Zahl der Corona-Patienten, die dort stationär behandelt werden, auf acht. Allein fünf davon liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Auch hier ist die Tendenz steigend. Hinzu kommt in Aichach ein Verdachtsfall. Am zweiten Standort der Kliniken an der Paar in Friedberg gibt es aktuell weder bestätigte noch Verdachtsfälle.

