Inzidenzwert 107,7: Aichach-Friedberg drohen wieder strengere Corona-Regeln

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt bei 107,7. Bleibt der Wert auch am Dienstag über 100, werden die Corona-Regeln wieder verschärft.

Ein Besuch im Museum, ein Pärchen-Abend zu viert, ein kurzfristiger Einkauf im Einzelhandel, ohne einen negativen Corona-Test vorlegen zu müssen - all das ist im Landkreis Aichach-Friedberg seit Sonntag wieder erlaubt. Vergangene Woche hatte sich der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Wittelsbacher Land drei Tage in Folge unter 100 bewegt, die Corona-Regeln wurden daraufhin gelockert. Viel deutet nun darauf hin, dass damit bald wieder Schluss ist: Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag mitteilte, lag die Inzidenz am Montag bei 107,7 - und damit am zweiten Tag hintereinander über der 100er-Schwelle. Bleibt das auch am Dienstag so, greift erneut die "Corona-Notbremse".

Inzidenz in Aichach-Friedberg über 100: Kommen neue Corona-Regeln?

Dies wäre gleichbedeutend mit einer deutlichen Verschärfung der Corona-Regeln ab Donnerstag, 0 Uhr. Treffen wären dann nur noch mit einer Person eines weiteren Haushalts erlaubt, Kultureinrichtungen müssten schließen, außerdem träte eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr in Kraft. Der Einzelhandel dürfte weiterhin mit vorheriger Terminvereinbarung ("Click & Meet") öffnen - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass Kunden einen negativen Corona-Test vorlegen: entweder einen maximal 48 Stunden alten PCR-Test oder einen maximal 24 Stunden alten Schnelltest.

Corona: Inzidenz im Wittelsbacher Land niedriger als in Bayern

Der jüngste Anstieg der Inzidenz im Landkreis kommt nicht überraschend, auch bayern- und deutschlandweit geht der Trend nach oben. Im Freistaat liegt die Inzidenz aktuell bei 153, für Deutschland meldet das RKI 136 Fälle pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Zahl der Corona-Patienten am Krankenhaus Aichach steigt leicht

Unterdessen ist die Zahl der Corona-Patienten im Aichacher Krankenhaus leicht gestiegen. Mussten dort am Sonntag 13 positiv Getestete stationär behandelt werden, waren es am Montagmorgen 14. Sechs von ihnen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Hinzu kommt ein weiterer Verdachtsfall im Aichacher Krankenhaus.

