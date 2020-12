vor 12 Min.

Inzidenzwert über 200? Verwirrung um Corona-Zahlen in Aichach-Friedberg

Unterschiedliche Angaben und neue Regeln sorgen im Landkreis Aichach-Friedberg für Irritationen. Zahl der Corona-Toten steigt, weitere Testergebnisse liegen vor.

Von Max Kramer

Rund zwei Monate ist es her, da bestand eine der größten Corona-Sorgen im Wittelsbacher Land darin, den Inzidenzwert von 35 zu überschreiten. Seitdem hat sich viel verändert, die Werte im Landkreis haben immer neue Eskalationsstufen erreicht - erst 35, dann 50, dann 100, Anfang November für einen Tag sogar 200. Der aktuelle Wert bewegt sich erneut in diesen Sphären. Im Umlauf sind zwei offizielle Angaben - zwischenzeitlich lag eine unterhalb der 200er-Marke, eine darüber. Was gilt nun? Und greifen deshalb im Landkreis schon schärfere Maßnahmen?

Änderung: In Bayern gilt seit 1. Dezember der Inzidenzwert des RKI

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Landkreis lag am Mittwoch laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) bei 202. Gleichzeitig kursierte der Wert des Robert-Koch-Instituts (RKI). Er lag mit 151,5 deutlich niedriger. Am Tag darauf waren die beiden Werte dann wieder fast identisch: Das LGL meldete am Donnerstag 187,89, das RKI 189,4. Wie kommt es zu dem Zahlen-Wirrwarr?

Das LGL führt die Zahlen der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte zusammen und reicht diese dann an das RKI weiter, das schließlich Werte aus ganz Deutschland veröffentlicht. Das RKI steht damit an der letzten Stelle der Meldekette. Dennoch gelten seit dem 1. Dezember seine Angaben - und nicht mehr die des LGL - für ganz Bayern als maßgebend, auch mit Blick auf mögliche Verschärfungen der Regelungen.

Grund für die Umstellung ist eine Änderung im aktuellen bundesweiten Infektionsschutzgesetz. Demnach soll in allen Bundesländern der Inzidenzwert gelten, den das RKI errechnet. Ziel ist offenbar, landesweit einheitliche und vergleichbare Angaben zu erreichen. Die Umstellung von LGL auf RKI ging Hand in Hand mit der jüngsten Corona-Verordnung in Bayern. Dort ist auch festgelegt, was ab einem (RKI-)Inzidenzwert von 200 gilt: So werden unter anderem die Regeln an Schulen verschärft, Präsenz-Unterrichtsstunden an Musikschulen und Fahrschulen untersagt und Märkte - außer Wochenmärkte für Lebensmittel - untersagt.

Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus Aichach sinkt

Unterdessen ist im Landkreis eine weitere Person an oder mit Corona verstorben. Die Zahl der Todesfälle im Wittelsbacher Land steigt damit auf 38. Elf Verstorbene waren Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach. Die Zahl der Corona-Patienten in den Kliniken an der Paar in Aichach ist weiter gesunken. Mussten am Mittwoch 21 positiv getestete Menschen stationär behandelt werden, waren es am Donnerstag 19. Sieben Patienten liegen auf der Intensivstation, sie alle müssen beatmet werden.

Ergebnisse der Reihentests in Seniorenheimen fallen glimpflich aus

Inzwischen liegen auch die meisten Ergebnisse der Reihentestungen vor, die das Gesundheitsamt unter der Woche in drei Seniorenheimen vornahm. Die Resultate fallen verhältnismäßig glimpflich aus. In den beiden Aichacher Einrichtungen Heilig-Geist-Spital und Haus an der Paar wurden jeweils ein Mitarbeiter sowie ein Bewohner positiv getestet. Im Spital hatten 29 Bewohner und 28 Mitarbeiter an Tests teilgenommen, im Haus an der Paar 65 Bewohner und 57 Mitarbeiter. Das Endergebnis steht bei beiden noch aus. Sieben positive Tests liegen aus dem Seniorenheim Pro Seniore in Friedberg vor. Hier haben sich vier Bewohner (von 102) und drei Mitarbeiter (von 91) nachweislich infiziert.

Die meisten Ergebnisse der Reihentestungen liegen inzwischen vor. Bild: Thorsten Jordan (Symbolfoto)

Die personelle Situation in Pflegeheimen hat sich offenbar deutlich verschärft. Wie das Landratsamt Aichach-Friedberg mitteilt, suchen die Einrichtungen dringend nach Aushilfskräften. Dafür wird aktuell ein "Corona-Pflegepool" gebildet. Eine Qualifikation als Pflegefachkraft ist ausdrücklich nicht erforderlich. Interessanten werden gebeten, sich mit Namen, Wohnort, Telefonnummer und Grundqualifikation zu melden unter: altenhilfe@lra-aic-fcb.de.

Neuer Corona-Fall in Asylunterkunft in Friedberg

Einen neuen Corona-Fall meldet das Landratsamt aus einer Asylunterkunft in Friedberg. Nachdem ein Bewohner positiv getestet wurde, befinden sich nun 14 direkte Kontaktpersonen in Quarantäne. Außerdem wurde ein Schüler des Gymnasiums Friedberg positiv getestet. Hier müssen 35 Personen in Quarantäne. Die Zahl der Personen, die landkreisweit aktuell in Quarantäne sind, liegt bei 588.

In den vergangenen sieben Tagen sind im Wittelsbacher Land 248 Personen positiv getestet worden. Davon wurden 51 Fälle aus Aichach gemeldet, 63 aus Friedberg, 20 aus Mering und 37 aus Kissing. Seit Anfang März sind 2134 Personen im Landkreis positiv auf das Coronavirus getestet worden.





