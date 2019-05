vor 50 Min.

Ist es schon zu viel Alkohol?

Info-Stand in Aichach klärt auf

„Alkohol? Weniger ist besser!“ – Unter diesem Motto steht die Aktionswoche Alkohol. Sie dauert vom 18. bis 26. Mai. Auch die Suchtfachambulanz Aichach der Caritas beteiligt sich. Am Montag, 20. Mai, von 14 bis 17 Uhr stehen Caritas-Mitarbeiterinnen im Foyer des Aichacher Krankenhauses an einem Info-Stand Rede und Antwort.

Die Leiterin der Suchtfachambulanz, Monika Heitzinger-Furchner, weiß: „Die meisten wollen von uns wissen, was wir in der Suchtfachambulanz so alles machen und was wir anbieten.“ Sie bringt deshalb viel Info-Material mit. Ein Kärtchen der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen fordert dazu auf, einen Selbsttest zu machen. Ist der eigene Alkoholkonsum unbedenklich oder schon gar kritisch? „Es ist schon gut zu wissen, was der Alkohol mit uns macht, vor allem, wenn zu viel davon getrunken wird, und was man beachten muss, damit der Alkoholkonsum im Rahmen bleibt“, findet Heitzinger-Furchner. (AN)

