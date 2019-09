vor 31 Min.

Italien und Deutschland auf Leinwand

Die Künstlerin Giovanna Agatone vor ihrem Lieblingsbild „Sonne und Meer“ (Bild in der Mitte). Links daneben ist ein Selbstbildnis zu sehen, das den Titel „Ich“ trägt; das Landschaftsbild (ganz rechts) zeigt die Freiheit über den Wolken. Die Wahl-Baarerin bestreitet derzeit ihre erste Ausstellung. Noch bis Mitte November sind ihre Öl- und Acrylbilder in der Sparkassengalerie in Aichach zu sehen.

In der Sparkassengalerie in Aichach präsentiert Giovanna Agatone ihre Werke. Sie hat den Titel „Kunst ist ein Bild voller Farben“ gewählt. Es ist zu sehen, wie sie zwischen den Ländern Brücken schlägt

Von Andreas Dengler

Wie eine junge Frau am Strand die Sonne des Südens genießt oder wie ein junges Paar den funkelnden Sternenhimmel der San-Lorenzo-Nacht in der Toskana betrachtet, sind nur zwei Motive von Giovanna Agatone. Die gebürtige Sizilianerin ziert mit ihrer aktuellen Ausstellung „Kunst ist ein Bild voller Farben“ die Sparkassengalerie in Aichach. Dort stellt die passionierte Malerin und Restauratorin noch bis Mitte November insgesamt 18 Öl- und Acrylbilder aus. Die Schau in Aichach ist die erste Ausstellung, die die Künstlerin bestreitet. Die Spannbreite der Bilder umfasst Landschaftsmalerei sowie Porträts von Mensch und Tier. Dabei wird auch immer eine Brücke zwischen Norden und Süden, zwischen Deutschland und ihrer Heimat Italien geschlagen.

Wenn man ein Fenster öffne, sehe man auch nicht nur ein Detail, erklärte Agatone. Und genau diesen Ansatz verfolgt sie auch in ihren Gemälden. Das Leben und die Kunst malen für Agatone Bilder voller Farben, die erst im Zusammenspiel die ganze Schönheit entfalten. Das ist ihr Verständnis von Kunst und so kam es auch zu dem besonderen Namen der Ausstellung. Aber nicht nur die Schau, sondern auch jedes der gezeigten Kunstwerke trägt eine vielsagende Überschrift: Die Bilder sind mit Titeln wie „Frei über den Wolken“ oder „Ich habe die Mohnblumen gesehen“ versehen.

Bereits als Kind entdeckte Giovanna Agatone das Malen für sich. Als Schulmädchen gewann Agatone bereits erste Preise und verfolgte auch nach der Regelschule ihre Leidenschaft. An der Kunstfachschule von Mazara del Vallo erlernte Agatone die Zeichentechnik. Dort wurde sie vor allem im Zeichnen von Gesichtern und Körperteilen unterrichtet. Und die fast fotografischen Darstellungen der Körper und Gesichter in ihren Werken lassen das erlernte Handwerk noch immer erkennen. Mit der Heirat und dem Umzug nach Deutschland vernachlässigte Agatone jedoch die Kunst.

Die 59-Jährige schreibt sich zwar inzwischen seit über 30 Jahren Vaccara, aber ihre Werke signiert sie noch immer mit ihrem Mädchennamen Agatone. Zur Ausstellungseröffnung kamen jetzt auch ihr Ehemann, ihr Sohn und dessen Familie. Dass Agatone überhaupt eine Ausstellung feiern kann, ist auch das Verdienst der beiden Enkeltöchter Chiara und Gioia. Denn mit ihnen hat Agatone nach über 25 Jahren wieder zu Stift und Pinsel gegriffen.

Der Umzug von München nach Baar hat zusätzlich die alte Leidenschaft für das Malen erweckt. Mindestens zweimal in der Woche nimmt sich Agatone eine kleine Auszeit und zieht sich in ihr Atelier über der Garage zurück. Dort malt, zeichnet und restauriert sie. „Alles, was ich mache, ist aus meinem Kopf, aus meiner Fantasie“, sagte die Künstlerin. Seit dem verschmelzen auch die Erinnerungen und Szenen aus der alten und neuen Heimat. In einem Gemälde versetzt Agatone eine italienische Promenade an das Rheinufer oder zeichnet eine Künstlerin, die in ihrem Atelier eine mediterrane Landschaft auf die Leinwand pinselt.

Mit Agatone sei erstmals eine italienische Künstlerin in der Sparkassengalerie zu bestaunen, betonte die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, Birgit Cischek. „Es gibt nicht nur Finanzen im Leben, sondern auch Kunst und Kultur gehören dazu“, sagte Cischek zu Beginn der Vernissage. Ein besonderes Anliegen sei, dass vor allem lokalen Künstlern in der Galerie in Aichach sowie in den Geschäftsräumen in Schrobenhausen eine Ausstellungsplattform geboten werde, so Cischek. Das Angebot ist gefragt: Bereits das komplette Jahr 2020 ist mit verschiedenen Ausstellungen, die jeweils zwei Monate andauern, verplant. Neben Cischek kamen auch Aichachs Zweiter Bürgermeister und Kulturreferent, Helmut Beck, sowie Stadtpfarrer Herbert Gugler zur Eröffnung.

