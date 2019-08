vor 50 Min.

Italienisches Sommermärchen in Haunswies

Musikverein im Affinger Ortsteil begeistert Publikum vor traumhafter Kulisse. Auch die Zuhörer lassen sich etwas einfallen.

Von Christine Schmid-Mägele

Als die Organisatoren am Samstag in der Früh die Tische und Bänke aufstellten, konnte sich bei dem Regenwetter noch niemand vorstellen, dass es bis zum Abend schön wird. Michael Billhardt vom Haunswieser Musikverein erzählte abends bei der Begrüßung, dass er schon Trostworte für das schlechte Wetter gesucht habe. Aber es kam ganz anders.

Wer eine halbe Stunde vor Beginn des Konzertes den Haunswieser Kirchplatz betrat, war überrascht über die zahlreichen Besucher. Pizzageruch hing über dem Platz und die Menschen standen vor dem Getränkeverkauf. Luftballons in den Farben der italienischen Nationalflagge ließen das Thema des Abends sichtbar werden. Selbst das Zeichen „Parkplatz für den Pfarrer“ wurde „italienisiert“: „Parkplatz für Don Camillo“ war zu lesen. Selbst die Abfallbehälter waren in den italienischen Farben lackiert. Und das alles vor einer traumhaften Kulisse: Mitten im Dorf, vor der Pfarrkirche. „Eine verrückte Idee“, sagte Michael Billhardt. Er bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern, die vor dieser verrückten Idee nicht zurückgeschreckt waren.

Hörgenuss von schwarz gekleideten Musikern

Viele Helfer und Unterstützer hatten ihren Teil dazu beigetragen, die verrückte Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Und so folgte der Hörgenuss. Wobei es auch schon ein visueller Genuss war, als die Mitglieder des Jugendorchesters und der Blaskapelle Da Oa und die Andan auf die Bühne marschierten – alle in schwarz-weiß gekleidet, die Herren mit Fliegen in Grün, Rot oder Weiß. Eigentlich hätte es der Einstimmungsmotivation durch Christ Forstner, der durch das Programm führte, gar nicht mehr gebraucht: Auch ohne die Augen zu schließen, sich mental an den Gardasee zu versetzen, sich ein Pizzastück und einen Wein vorzustellen, war man mit der Einstimmung durch das Jugendblasorchester ganz schnell geistig in südlichen Gefilden. Klassisch mit Rossini und Verdi („La Donna è mobile“) führte das Jugendblasorchester musikalisch nach Italien.

Die ganze Bandbreite unterschiedlichster italienischer Klänge zeigten dann die Mitglieder von Da Oa und die Andan: Zum Beispiel mit „Funiculi Funicula“, komponiert von Luigi Denza in den 1880er-Jahren anlässlich der Eröffnung einer Standseilbahn auf den Vesuv und heute ein vielen bekannter Evergreen. Auch „O sole mio“ war zu hören: Die 13-jährige Isabella Bleis zeigte mit einem Trompetensolo ihr herausragendes Können. Besonders beeindruckte – sowohl durch die Stimme als auch die Darbietung insgesamt – Gerald Schrom, der ansonsten eigentlich Tenorsaxofon spielt: Er sang „L’Italiano“ und den Italiener nahm man ihm glatt ab.

Publikum erklatscht sich zwei Zugaben

Weitere gute Gesangseinlagen lieferten Patrizia Lindemeir, Christoph Bäck und Anna Hartl, teilweise unterstützt von Rob Fischer. Er und Michael Billhardt wechselten sich bei der Orchesterleitung ab. Unterstützt wurde die Blaskapelle von Klaus Busta an der Gitarre. Die zwei Zugaben, die sich das Publikum „erklatschte“, bewiesen, dass die Musik gut ankam.

Eine Überraschung waren bei den Zugaben die „brennenden“ Trompeten, gespielt von Isabella Bleis und Lukas Lindemeir. Die italienischen Klänge, hervorragend dargeboten von der Haunswieser Blaskapelle, kamen bei allen Altersgruppen, die im Publikum vertreten waren, sehr gut an.

Selbst als das Konzert beendet war, blieben noch viele Gäste in der Sommernacht am Lagerfeuer stehen oder saßen gemütlich zusammen. Eine „After-Show-party“ hatten sich die Mitglieder der Blaskapelle und ihre vielen Helfer verdient. Das Publikum, das nicht nur aus der Gemeinde Affing kam, darf auf weitere „verrückte“ Ideen von Michael Billhardt und seinen Vorstandskollegen hoffen.

Bildergalerie zur italienischen Nacht in Haunswies: