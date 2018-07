07.07.2018

JVA-Insassin scheitert mit Petition

Frau wehrt sich gegen Verurteilung

Eine Insassin der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach ist im Rechts- und Verfassungsausschuss des Bayerischen Landtags mit einer Petition gescheitert. Die mehrfach vorbestrafte Frau war unter anderem mit ihrem Strafmaß nicht einverstanden. Sie wollte sich daher mit der Petition gegen ihre Verurteilung wehren.

Doch wie Ausschussmitglied Bernd Kränzle, Landtagsabgeordneter aus Augsburg, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilte, kam der Ausschuss einstimmig zu dem Schluss, dass die Verurteilung der Frau rechtlich nicht zu beanstanden ist. Die Verfahren waren durch mehrere Instanzen gelaufen, teilweise bis zum Oberlandesgericht (OLG) in München. Zudem sind dem Ausschuss bei gerichtlichen Entscheidungen die Hände gebunden, da die Justiz unabhängig ist.

Die Frau wird nun in ihre Heimat in Osteuropa überstellt, also an die dortigen Justizbehörden übergeben. Auch dass sie Deutschland verlassen muss, beanstandete sie in ihrer Petition – ebenfalls vergeblich. (nsi)

Themen Folgen