06.02.2019

Jägerblut-Schützen mit neuer Führung

Bernd Dunau (links) übergibt die symbolischen Schlüssel an den neuen Vorsitzenden der Jägerblut-Schützen Inchenhofen, Claus Trott (rechts).

Claus Trott übernimmt Vorsitz von Bernd Dunau. Dieser stellt sein Amt zur Verfügung

Die Jägerblut-Schützen Inchenhofen haben einen neuen Vorsitzenden. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen während der Jahreshauptversammlung wurde Claus Trott einstimmig als Nachfolger von Bernd Dunau gewählt. Dieser stellte, wie im vergangenen Jahr angekündigt, seinen Posten zur Verfügung. Dunau wird künftig neben Rupert Peter, seinem damaligen Vorgänger im Amt, als Stellvertreter den Verein weiter unterstützen.

Claus Trotts älteste Tochter, Janina, übernahm die Aufgabe als vierte Jugendleiterin. Zudem kümmern sich, neu hinzugekommen, Daniel Schmidgall, Anton Heinrich und Georg Glogger um die Jugend – neben Tobias Schmidgall, der mehrheitlich wiedergewählt wurde.

Tobias Reinl unterstützt in Zukunft den Beirat, bestehend aus Stephan Reinl, Rupert Peter und Martin Arzberger. Mit den wiedergewählten Schriftführern (Nadine Reinl und Gabriele Müller), den Schatzmeistern (Anton Gutmann und Richard Hundseder) sowie den Sportleitern (Peter Christl und Georg Märdauer), Rechnungsprüfern und Fahnenbegleitern hat sich ein vielköpfiger Vorstand gebildet. Seine Aufgaben sind nicht zu unterschätzen, wie die Berichte von 2018 zeigten. Bei zahlreichen Schießwettkämpfen innerhalb und außerhalb des Vereins erzielten die Mannschaften sehr gute Platzierungen. In den verschiedenen Altersstufen qualifizierten sich Anton Gutmann, Janina Trott und Georg Märdauer jeweils für die oberbayerische Meisterschaft. Sportleiter Peter Christl wünschte sich in Zukunft beim Königsschießen eine regere Beteiligung. Nur etwa ein Viertel der aktiven Schützen bei den Erwachsenen meldete sich.

Neben den Wettkämpfen standen der Schützenball, verschiedene Feste und Zusammenkünfte sowie die Wallfahrt auf dem Programm. Bei Aktionen der Marktgemeinde wie der Flursäuberung, dem Marktfest und dem Ferienprogramm übernahmen die Jägerblut-Schützen ebenfalls Aufgaben. Die Jugend organisierte eine Altpapiersammlung. Darüber hinaus war sie im vergangenen Jahr weniger aktiv. Sie hofft vor allem auf neue Mitglieder.

Schatzmeister Anton Gutmann legte der Versammlung eine positive Bilanz vor. Demnach konnten die Jägerblut-Schützen etwas Kapital für die in Zukunft anstehende Umrüstung auf digitale Schießstände ansammeln. (cmo)

Themen Folgen